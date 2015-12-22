Antalyaspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Şok Samuel Eto Gelişmesi

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarındaki ikinci maçını yarın saat 18.45'te Fenerbahçe ile yapacak.
İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlılarda Kamerunlu golcü Samuel Eto'o görev almayacak.
Brezilya'daki özel bir müsabakada forma giydiği için izinli olan Eto'o, perşembe sabahı Antalya'ya gelecek. Eto'o'nun yokluğunda forvette Diarra forma giyecek.
Antalyaspor'da, Kamerunlu yıldızın yanı sıra, sakatlığı bulunan Lazarevic ve kart cezalısı Celustka Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Teknik sorumlu Mehmet Uğurlu, lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan futbolcularına yarınki kupa maçında şans tanıyacak. Eto'o'nun yokluğunda forvette Diarra forma giyecek.