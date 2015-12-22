Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antalyaspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Şok Samuel Eto Gelişmesi

Antalyaspor'da şok gelişme! Haftaiçi Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında 18 kişilik kadroya Samuel Eto alınmadı

Antalyaspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Şok Samuel Eto Gelişmesi
 Antalyaspor'da şok gelişme! Haftaiçi Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında 18 kişilik kadroya Samuel Eto alınmadı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarındaki ikinci maçını yarın saat 18.45'te Fenerbahçe ile yapacak.

İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlılarda Kamerunlu golcü Samuel Eto'o görev almayacak.

Brezilya'daki özel bir müsabakada forma giydiği için izinli olan Eto'o, perşembe sabahı Antalya'ya gelecek. Eto'o'nun yokluğunda forvette Diarra forma giyecek.

Antalyaspor'da, Kamerunlu yıldızın yanı sıra, sakatlığı bulunan Lazarevic ve kart cezalısı Celustka Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Teknik sorumlu Mehmet Uğurlu, lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan futbolcularına yarınki kupa maçında şans tanıyacak. Eto'o'nun yokluğunda forvette Diarra forma giyecek.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAntalyasporSamuel Eto
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.