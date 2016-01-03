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Antalyaspor bombayı patlattı yeni teknik direktör belli oldu

Antalyaspor uzun süredir aradığı hocayı sonunda buldu, Jose Mourinho'nun yardımcılığını da yapan Jose Manuel Ferreira de Morais isminde karar kılındığı öğrenildi

Antalyaspor bombayı patlattı yeni teknik direktör belli oldu

 Antalyaspor, Chelsea'nin dünyaca ünlü eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais'le prensipte anlaştı.


Uzun yıllar Mourinho'nun yardımcılığını üstlenen 50 yaşındaki Portekizli teknik adam, pazartesi günü akşam saatlerinde Antalya'ya gelecek, Kulüp Başkanı Gültekin Gencer'le bir araya gelecek. Morais'in görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde de ertesi gün kendisini kırmızı beyazlı renklere 1.5 yıllığına bağlayacak sözleşmeyi imzalayabileceği bildirildi. Morais'in sözleşmeyi imzalaması halinde takım kaptanı Eto'o ile de yolları Antalya'da yeniden birleşecek.


PRENSİPTE ANLAŞTIK

Antalyaspor Asbaşkanı Hasan Ali Ceylan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Prensipte her konuda anlaşma sağlanan Morais, İngiltere'den Türkiye'ye gelecek. Sonra da sözleşmenin detayları görüşülecek. İngiltere'den de kendisine bazı kulüplerden teklif olmasına rağmen, Antalyaspor'un teklifini prensipte kabul etti. Kendisiyle yapacağımız son görüşmede tüm detaylarda anlaşma sağlarsak Salı günü imza töreni gerçekleştiriyoruz."
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