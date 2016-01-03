Antalyaspor bombayı patlattı yeni teknik direktör belli oldu

Antalyaspor, Chelsea'nin dünyaca ünlü eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais'le prensipte anlaştı.







Uzun yıllar Mourinho'nun yardımcılığını üstlenen 50 yaşındaki Portekizli teknik adam, pazartesi günü akşam saatlerinde Antalya'ya gelecek, Kulüp Başkanı Gültekin Gencer'le bir araya gelecek. Morais'in görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde de ertesi gün kendisini kırmızı beyazlı renklere 1.5 yıllığına bağlayacak sözleşmeyi imzalayabileceği bildirildi. Morais'in sözleşmeyi imzalaması halinde takım kaptanı Eto'o ile de yolları Antalya'da yeniden birleşecek.

PRENSİPTE ANLAŞTIK

Antalyaspor Asbaşkanı Hasan Ali Ceylan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: