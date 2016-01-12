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Antalya'da bahis şikesi söylentisi TFF'ye açıklama yaptırdı

Dün ortaya atılan iddaa da iki Alman takımı aralarında oynadıkları hazırlık maçında şike yapıldığı ile ilgiliydi. TFF'den bu iddaa ile ilgili açıklama geldi

Antalya'da bahis şikesi söylentisi TFF'ye açıklama yaptırdı

 TFF’den yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün bir gazetede yer alan haberde Antalya'da oynanan bir hazırlık maçında bahis şikesi şüphesi oluştuğu iddiasına yer verilmiştir. İddiaya konu olan Wehen Wiesbaden ile Mönchengladbach II arasında oynanan müsabakaya Federasyonumuz tarafından izin verilmemiş, hakem ataması yapılmamış ve ilgili müsabakaya izin verilmediği bilgisi UEFA ve FIFA'yla paylaşılmıştır.

Hakemimiz Alican Soydal yukarıda bahsi geçen müsabakada görev almamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ilgili müsabakayla ilgili tüm bilgi ve belgelerin UEFA ve FIFA'yla paylaşıldığını kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

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şikeAntalyaTFF
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