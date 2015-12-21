Anlaşma tamam Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor

Trabzonspor’un 3-0 kazandığı Antalyaspormücadelesinden hemen sonra başkan Muharrem Usta teknik direktör konusuyla ilgili sorulara sürpriz bir yanıt vermiş, “Ersun Yanal ile temas halindeyiz. Görüşüyoruz, görüşeceğiz” demişti.

İlk kez bu kadar somut bir açıklama yapan Usta, Ersun Yanal ile temas kurdu ve deneyimli hocaya geri çeviremeyeceği şartlar sundu.

İkna eden şartlar...



O şartların en önemlileri, kurumsal yapının korunacağı, hem ekonomik hem psikolojik açıdan rahat bir çalışma ortamının sağlanacağı şeklindeydi. Ayrıca Muharrem Usta’nın yeni teknik direktörü olarak düşündüğü Ersun Yanal’a kendi yönetiminin görev süresini kapsayan, 3 yıllık bir sözleşme teklif etmesi de Bordo-Mavililer’in 1 numaralı hoca adayının iknasında rol oynadı.

Başkanlara tek tek sordu



Muharrem Usta, daha önce Ersun Yanal ile çalışan başkanlardan da referans istedi. Daha önce Ersun Yanalile çalışan Sadri Şener, Nuri Albayrak ve İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşen Usta’nın önemli ölçüde olumlu geri dönüşler aldığı ve bunun kararında rol oynadığı bildirildi. Eski başkanların en önemli ortak fikri ise, “Eğer rahat bir çalışma ortamı yaratılır ve işine konsantre olması sağlanırsa mutlaka başarılı olur” şeklindeydi.

Luce 'Teşekkür' etti



Başkan Muharrem Usta, kongre öncesinde ve sonrasında teknik direktör sorularına Lucescu’lu yanıtlar vermiş, şartların zorlanacağını söylemişti. Fakat olaylar farklı gelişti ve Rumen teknik adama son kararı geçtiğimiz günlerde bir kez daha soruldu. Lucescu’nun da Usta’ya, “Beni inanılmaz onore eden, her teknik adamın isteyeceği bir teklif yaptınız. Bunun için çok teşekkür ederim. Ancak şu an için buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Trabzonspor tanıdığım, sevdiğim bir camia. Umarım en kısa zamanda toparlanır ve başarılı olursunuz”mesajını gönderdi. Usta da bunun üzerine vakit kaybetmeden düğmeye bastı.

Kaynak : Fanatik