Anlaşma tamam Bursaspor Ersun Yanal bombasını patlatmak üzere





ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor'un, Ersun Yanal ile prensip anlaşması sağladığı iddia edildi. En son Trabzonspor'da görev yapan Yanal'ın cumartesi günü yeşil-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzalayacağı öne sürüldü.

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan ve alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.