Anlaşma tamam Bursaspor Ersun Yanal bombasını patlatmak üzere

Sezon başından beri istediği sonuçları alamayan Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılmıştı son Galatasaray maçı sonrasında iyice kötüleşen durumları Ersun Yanal'ı takımın başına getirmek isteyen yeşil beyazlılar yeni bir sayfa açma peşinde
Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan ve alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.
Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan ve alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor'da teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor'un, Ersun Yanal ile prensip anlaşması sağladığı iddia edildi. En son Trabzonspor'da görev yapan Yanal'ın cumartesi günü yeşil-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzalayacağı öne sürüldü.