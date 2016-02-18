Ankara saldırısına spor camiası da sessiz kalmadı!

Ankara'da, İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırıda 28 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. Spor camiası, Ankara'daki hain saldırı sonrası isyan etti.



Gökhan Gönül: Başkentimizde meydana gelen hain terör saldırısında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ALLAH'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun.

Nihat Kahveci: Yine bomba yine ölümler. Ama şunu bilin ki istediğiniz yoldaki kan gölünde boğulacak olan sizlersiniz

Arda Turan: Başımız sağolsun güzel ülkem. Bu acılar artık son bulsun. Teröre lanet olsun.

Gökhan Töre: Başın sağolsun Ankara'm. Allah yardımcımız olsun

Hakan Şükür: Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabır diliyorum.

Mehmet Okur: Cok yazık bu güzel ülkemin geldiği duruma!! Başımız sağolsun!!

Burak Yılmaz: Ankara terörür lanetliyoruz.