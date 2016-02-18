Ankara saldırısına spor camiası da sessiz kalmadı!

Ankara'da, İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırıda 28 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. Spor camiası, Ankara'daki hain saldırı sonrası isyan etti.
Ankara'da, İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırıda 28 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. Spor camiası, Ankara'daki hain saldırı sonrası isyan etti.