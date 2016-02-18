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Ankara saldırısı sonrası UEFA'ya flaş talep!

Gаlаtаsаrаy yönеtimi, Ankаrа'da yаşаnаn ve ülkеmizi yasa bоğаn tеrör оlаyındаn sonra UEFA'yа siyаh bаnt bаşvurusu yаptı

Ankara saldırısı sonrası UEFA'ya flaş talep!

 Ankara'da yaşanan terör olayı ülkemizi yasa boğarken, Perşembe gecesi Türk Telekom Arena'da Lazio'yu konuk edecek Galatasaray, yaşananların ardından UEFA'nın kapısını çaldı.

UEFA'ya mücadeleye siyah bant ile çıkma başvurusu yapan Galatasaray gelecek cevaba göre hareket edecek. Daha önce yaptığı başvurularda olumsuz cevap alan Galatasaray'ın yine böyle olması durumunda Lazio maçına siyah formasıyla çıkacağı öğrenildi.

UEFA, Paris'teki terör saldırıları için maçlara siyah bant ile çıkılması kararı alınmıştı.

Kaynak : Fotospor

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