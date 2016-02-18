Ankara saldırısı ardından Rıdvan Dilmen'den flaş yorum

Beşiktaş Mersin İdman Yurdu maçı ardından NTV'de yayınlanan "Yüzde yüz futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, terörü lanetledi. Maçı yorumlayamayacağını söyleyen Dilmen, "Seyircilerimden kanalımdan özür diliyorum. Bu ortamda futbol konuşamam, zaten maçı da izlemedim. Seyircinin yerinde olsam ikimize de küfrederim" dedi.



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Bu sözlerin ardından programın sunucusu Güntekin Onay da önce reklam arasına gitti, ardından da programı sonlandırdı.