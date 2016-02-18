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Ankara saldırısı ardından Rıdvan Dilmen'den flaş yorum

Ünlü yоrumcu Rıdvan Dilmen, bоmbаlı sаldırının аrdındаn Bеşiktаş - Mersin mаçını yоrumlаyаmаyаcаğını söylеdi, "Seyircinin yerinde оlsаm ikimizе de küfrеdеrim. "dеdi

Ankara saldırısı ardından Rıdvan Dilmen'den flaş yorum

 Beşiktaş Mersin İdman Yurdu maçı ardından NTV'de yayınlanan "Yüzde yüz futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, terörü lanetledi. Maçı yorumlayamayacağını söyleyen Dilmen, "Seyircilerimden kanalımdan özür diliyorum. Bu ortamda futbol konuşamam, zaten maçı da izlemedim. Seyircinin yerinde olsam ikimize de küfrederim" dedi.

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Bu sözlerin ardından programın sunucusu Güntekin Onay da önce reklam arasına gitti, ardından da programı sonlandırdı.
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Rıdvan Dilmen
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