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Ankara'da Big Bubble Futbol'un Tanıtımı Yapıldı

Ankara'da Big Bubble'a olan ilgiyi arttırmak için, SKY Sport Center tesislerinde tanıtım organizasyonu düzenlendi.

Ankara'da Big Bubble Futbol'un Tanıtımı Yapıldı
Big bubble futbol, gazeteciler ve spor adamlarının yaptığı maç ile Ankaralılara tanıtıldı. 

Big bubble futbol, gazeteciler ve spor adamları tarafından Ankaralılara tanıtıldı. Çayyolu’nda bulunan SKY Sport Center tesislerinde, saat 16.00’da düzenlenen etkinlikte, eski FIFA hakemlerinden Selçuk Dereli, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Halter Şampiyonu rekorlarının sahibi Halil Mutlu, Ankara TSYD Başkanı Kerem Öncel, milli eski atlet Sera Aktaş, Ankara ASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, gazeteciler ve birçok spor adamı bir araya geldi. Ünlüler ve gazetecilerden oluşan takımların karşılaştığı mücadelede Selçuk Dereli 4, Halil Mutlu ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmayı ünlüler takımı 10-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan eski FIFA hakemlerinden Selçuk Dereli, çok keyifli ancak, yorucu bir oyun olduğunu söyledi. 
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AnkaraBig BubbleFutbolSera Aktaş
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