Ankara'da 3 puan Osmanlı'nın

Osmanlıspor: 3 - Gençlerbirliği: 1
Stat: Osmanlı
Hakemler: Serkan Tokat, Engin Erdem, Önder Yılmaz
Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Muhammed Bayır, Szukala, Numan Çürüksu, Pinto, Umar, Mehmet Güven, Lawal (Dk. 85 Prochazka), Torje (Dk. 46 Delarge), Musa Çağıran, Rusescu (Dk. 73 Webo)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Kulusic, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Doğa Kaya (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Djalma, Hleb (Dk. 80 Landel), El Kabir, Stancu (Dk. 61 Aydın Karabulut)
Goller: Dk. 3 Musa Çağıran, Dk. 49 Umar, Dk. 90+4 Uğur Çiftçi (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 34 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 20 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
::Maçtan dakikalar::
3. dakikada Torje'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0
8. dakikada Torje'nin sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Lawal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
21. dakikada Torje'nin soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf soluna gelen topu kornere çeldi.
33. dakikada El Kabir'in yaklaşık 20 metreden sert şutunda top önce savunmaya sonra da direğin üzerine çarparak kornere çıktı.
34. dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde kaleci Ahmet Şahin arkadaşı Muhammed Bayır ile çarpışınca seken topu önünde bulan Selçuk Şahin, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada Lawal'dan aldığı topla ceza alanına hareketlenen Delarge, ara pasında müsait durumdaki Umar'ın önüne topu aktardı. Bu futbolcu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 2-1
54. dakikada Mehmet Güven'in yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören pozisyonda attığı şutta top az farkla auta çıktı.
59. dakikada Rusescu ile verkaç yapan Musa Çağıran'ın vuruşunda kaleci Hopf ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.
64. dakikada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Selçuk Şahin'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
84. dakikada Selçuk Şahin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ahmet Şahin topu son anda kornere çeldi.
90+4. dakikadaki Osmanlıspor atağında topla buluşan Musa Çağıran'ın sol çaprazdan vuruşunda uzak direkten oyun alanına dönen top, savunmada Uğur Çiftçi'ye çarparak ağlara gitti: 3-1
Başkent derbisini Osmanlıspor 3-1 kazandı.
Maçtan notlar
- İki takım oyuncuları sahaya, Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Çanakkale Geçilmez" yazılı pankartla çıktı.
- Osmanlısporlu futbolcular üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle seremonide yer aldı.
- Karşılaşma oynanırken Osmanlıspor taraftarları ilk önce kendi aralarında, daha sonra da Gençlerbirliği taraftarlarıyla karşılıklı "Vatan Sana Canım Feda", "Kırmızı beyaz en büyük Türkiye", "Teröre karşı omuz omuza" tezahüratlarını yaptı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Serkan Tokat, Engin Erdem, Önder Yılmaz
Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Muhammed Bayır, Szukala, Numan Çürüksu, Pinto, Umar, Mehmet Güven, Lawal (Dk. 85 Prochazka), Torje (Dk. 46 Delarge), Musa Çağıran, Rusescu (Dk. 73 Webo)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Kulusic, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Doğa Kaya (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Djalma, Hleb (Dk. 80 Landel), El Kabir, Stancu (Dk. 61 Aydın Karabulut)
Goller: Dk. 3 Musa Çağıran, Dk. 49 Umar, Dk. 90+4 Uğur Çiftçi (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 34 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 20 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
::Maçtan dakikalar::
3. dakikada Torje'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0
8. dakikada Torje'nin sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Lawal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
21. dakikada Torje'nin soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf soluna gelen topu kornere çeldi.
33. dakikada El Kabir'in yaklaşık 20 metreden sert şutunda top önce savunmaya sonra da direğin üzerine çarparak kornere çıktı.
34. dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde kaleci Ahmet Şahin arkadaşı Muhammed Bayır ile çarpışınca seken topu önünde bulan Selçuk Şahin, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada Lawal'dan aldığı topla ceza alanına hareketlenen Delarge, ara pasında müsait durumdaki Umar'ın önüne topu aktardı. Bu futbolcu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 2-1
54. dakikada Mehmet Güven'in yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören pozisyonda attığı şutta top az farkla auta çıktı.
59. dakikada Rusescu ile verkaç yapan Musa Çağıran'ın vuruşunda kaleci Hopf ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.
64. dakikada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Selçuk Şahin'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
84. dakikada Selçuk Şahin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ahmet Şahin topu son anda kornere çeldi.
90+4. dakikadaki Osmanlıspor atağında topla buluşan Musa Çağıran'ın sol çaprazdan vuruşunda uzak direkten oyun alanına dönen top, savunmada Uğur Çiftçi'ye çarparak ağlara gitti: 3-1
Başkent derbisini Osmanlıspor 3-1 kazandı.
Maçtan notlar
- İki takım oyuncuları sahaya, Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Çanakkale Geçilmez" yazılı pankartla çıktı.
- Osmanlısporlu futbolcular üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle seremonide yer aldı.
- Karşılaşma oynanırken Osmanlıspor taraftarları ilk önce kendi aralarında, daha sonra da Gençlerbirliği taraftarlarıyla karşılıklı "Vatan Sana Canım Feda", "Kırmızı beyaz en büyük Türkiye", "Teröre karşı omuz omuza" tezahüratlarını yaptı.