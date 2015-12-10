Andreas Beck Super Lig hakkında görüşlerini belirtti

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Spor Toto Süper Lig 'de çok sayıda kaliteli oyuncunun forma giydiğini söyledi.

Beck, Kicker dergisine verdiği röportajda, Süper Lig'in emekliler ligi adıyla nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Samuel Eto'o, Robin van Persie, Lukas Podolski ve Mario Gomez gibi 30'lu yaşlardaki oyuncular lige rekabet getiriyor. Burada kalitesi iyi, 20'li yaşların başında ve ortasında çok sayıda futbolcu var. Süper Lig'i küçümsememek gerek. Her puan yoğun bir çalışmanın sonucu" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 14 Aralık Pazartesi günü derbi maç oynanacağının hatırlatılması üzerine Beck, "Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbiden iki yıl sonra ilk kez galip ayrılmıştık. Bu inanılmaz bir histi. Şimdi de kulüpte olan heyecanı algılayabiliyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlıların ligde lider pozisyonunda bulunmasının sürpriz olmadığını savunan 28 yaşındaki futbolcu, geçen yıl şampiyonluğun az farkla kaçtığını, bu sene ise şampiyonluğa ulaşmayı ümit ettiğini kaydetti.

Mario Gomez'i Stuttgart'ta genç takımlardan beri tanıdığını da belirten Beck, "Mario için işlerin yolunda olması süper. Takımı yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, İstanbul'da kendini iyi hissettiğini ve Beşiktaş'a gelmekten mutlu oluğunu sözlerine ekledi.