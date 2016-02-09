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Andrea Pirlo'dan flaş Mesut Özil Sözleri

Andrеа Pirlо, Arsеnаl fоrmаsı giyеn Mesut Özil'in Avrupа'nın en yаrаtıcı futbоlcusu оlduğunu söylеdi.

Andrea Pirlo'dan flaş Mesut Özil Sözleri

 Andrea Pirlo, Mesut Özil'i "Avrupa'nı en yaratıcı oyuncusu" olarak nitelendirdi

EN YARATICI OYUNCU

Bu sezon 16 asist yapan ve tüm Avrupa'da sadece Henrikh Mkhitaryan'dan 1 daha az asist yapan Mesut Özil, hakkında yorum yapan Pirlo, "Özil, şu anda en yaratıcı oyuncu. İnanılmaz fırsatlar yaratıyor. Hücum oyuncularını rahatlıkla pozisyona sokuyor. Onun oyun görüşü, Avrupa'da hiç kimsede yok" yorumunu yaptı.

Mesut Özil, Arsenal'in Bournemouth'a karşı oynadığı maçta oyunu ve yarattığı pozisyonlarla yüksek formunu sürdürdü.

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