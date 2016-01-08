Andre Castro Fransa EURO 2016'da olmak istiyor

Kasımpaşa'nın Portekizli oyuncusu Andre Castro, Portekizli oyuncular arasında en fazla süre alan oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, "Umarım EURO 2016'da olabilirim" dedi.



Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Kasımpaşa'da, başarılı orta saha oyuncusu Andre Castro İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Lacivert-beyazlı takımın ilk yarı performansını değerlendiren Castro, "İyi bir ilk yarı geçirdik. Güzel oyunlar oynadık ve iyi bir puan aldık. Fakat sezonun yalnızca yarısını tamamladık. Diğer yarısı hala bizi bekliyor. Hala geliştirmemiz gereken birçok şey var. Çalışmaya devam ederek daha iyi bir şekilde ikinci yarıyı tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KENDİ PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

Castro, genel anlamda ilk yarıda kendi performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Ben her zaman takım performansını kendi performansımdan ön plana koyan biriyim. Takıma iyi bir şekilde yardımcı oldum. İyi maçlar çıkarttım. Çok şükür herhangi bir sakatlık da yaşamadım. Umarım ikinci yarıda da aynı şekilde devam ederek takımın ligi olabilen en yüksek yerde tamamlamasına yardımcı olurum" diye konuştu.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNMELİYİZ"

İkinci yarıda ligde geçecek UEFA Avrupa Ligi yarışını da değerlendiren Portekizli oyuncu, "Bence daha iyi olan maç maç düşünmek. Aynı ilk yarıda yaptığımız gibi. Her maça kazanma düşüncesiyle çıkmak ve kazanmak için oynamak. Böyle yaptığımızda sezon sonunda elde edeceğimiz puana göre nerede olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Bunun biz Avrupa Ligi'ne gideceğiz ya da şu noktada olacağız demekten daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RIZA HOCA İLE ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Andre Castro, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile çalışmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Geldiği ilk günden beri takımdaki etkisi hissedildi. Eksik olan şeyleri daha iyi yapmaya başladık. Her maça oldukça iyi hazırlanmış bir şekilde çıkıyoruz. Umarım ikinci yarıda da takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya devam ederek, birlikte başarılar yakalarız. Rıza Hoca ile çalışmaktan bütün takım olarak oldukça mutluyuz" açıklamasını yaptı.

"UMARIM EURO 2016'DA OLABİLİRİM"

Haziran ayında Fransa'da düzenlenecek EURO 2016 ile alakalı 27 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Turnuvaya katılacak takımların hepsi kaliteli. Grup aşamasında 3'er maç oynanıyor. Herkes birbirini yenebilir. Türkiye de gayet iyi oyunculara sahip. Türkiye'ye de iyi şanslar diliyorum. İstatistik olarak şu an gayet iyi durumdayım. Portekizli oyuncular arasında en fazla süre alan oyunculardan biriyim. Eğer milli takıma çağrılabilirsem çok mutlu olurum, çok gururlanırım. Çağrılmasam da çalışmaya devam edeceğim. Kasımpaşa iyi bir sezon geçirdiği için, ben de Kasımpaşa'nın bir parçası olarak iyi bir sezon yaşıyorum. Umarım orada olabilirim."

"TARAFTARLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Kasımpaşa taraftarlarına da seslenen Andre Castro, "Onlara kesinlikle ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Bazı maçlarda çok fazla seyirci gelmiyor. Sahamızda oynadığımız zaman seyircinin önemi oldukça fazla. Sahaya geldiklerinde hem mutlu edebilirler hem de biz aldığımız sonuçlarla onları mutlu edebiliriz. Kendi evimizde oynadığımız maçlar oldukça önemli. Alınabilecek en yüksek puanı almamız gerekiyor. Umarım stada daha fazla gelirler ve bizi daha fazla desteklerler" dedi. - ANTALYA