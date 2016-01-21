Amedspor'un muhteşem yükselişi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında seyircisiz oynadığı maçta Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı.



AMEDSPOR 11 PUANA YÜKSELDİ

Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Spor Toto 2. Lig ekibi Amedspor puanını 11'e yükseltirken, aynı ligde mücadele eden ve grupta iddiası olmayan Bandırmaspor ise 4 puanla 3. sıradaki yerini korudu.





Stat: Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri

Hakemler: Oğuz Kaan Turan, Nevzat Teker, Barış Akdağ

AMEDSPOR: Serkan İpek, Abdullah Çoban (Dk.61 Ferdi Coşkun), Ercan Çapar, Volkan Dikmen, Şehmus Özer, Yusuf Yağmur, Özgür Akıncı (Dk. 57 Önder Karaboğa), Abdullah Çetin, Tekin Adar (Dk. 76 Deniz Naki), Mansur Çalar, Sercan Özçelik

Bandırmaspor: Ali Türkan, Serkan Sözmen, Oğuz Özden, Mehmet Boztepe, Murat Uluç, İbrahim Ak (Dk.46 Yusuf Akyel) (Dk. 60 Özgür Çelik), Abdurrahman Kuyucu, David Deniz Kılınç, Necdet Kaba, Ekrem Sarıçam, Celal Aras

Goller: Dk. 6 ve 29 Murat Uluç, Dk. 12 Mehmet Boztepe (Bandırmaspor), Dk. 33, 58 ve 78 Şehmus Özer (Amedspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Necdet Kaba (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk.31 Özgür Akıncı, Dk. 74 Mansur Çalar (Amedspor), Dk. 58 Oğuz Özden (Bandırmaspor)