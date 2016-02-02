Amedspor tesislerine şok polis baskını

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amedspor tesislerinde polis arama yaptı. Kulüp avukatı ve basın sözcüsü Soran Haldi Mızrak, yaptığı açıklamada, Yenişehir ilçesindeki kulüplerine ait Şilbe Tesisleri'nde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.



"SOSYAL MEDYADAKİ BAZI PAYLAŞIMLAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ"

Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile oynadıkları maçın ardından kulüp adı kullanılarak bazı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldığını hatırlatan Mızrak, şöyle konuştu:

"Diyarbakır 4. Sulh Ceza Mahkemesinin yürütüğü soruşturma ve arama kararına daha önce sosyal medyadaki bazı paylaşımlar gerekçe gösterildi. Biz daha önce bu hesapların bize ait olmadığını ve bu paylaşımları tasvip etmediğimizi belirttik. Bu soruşturmanın hukuki altyapısı yok. Sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında arama yapıldı. İki harddiske incelenmek üzere el konuldu."