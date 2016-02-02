Amedspor tesislerine şok polis baskını

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amedspor tesislerinde polis arama yaptı. Kulüp avukatı ve basın sözcüsü Soran Haldi Mızrak, yaptığı açıklamada, Yenişehir ilçesindeki kulüplerine ait Şilbe Tesisleri'nde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amedspor tesislerinde polis arama yaptı. Kulüp avukatı ve basın sözcüsü Soran Haldi Mızrak, yaptığı açıklamada, Yenişehir ilçesindeki kulüplerine ait Şilbe Tesisleri'nde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.