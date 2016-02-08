Amedspor'dan sarı lacivertli ekibe sürpriz telefon

Ziraat Türkiye Kupası'da birbirleriyle eşleşen Fenerbahçe ile Amedspor arasında dostluk rüzgarları esiyor. Sarı lacivertli takım, yarın deplasmanda oynayacağı ilk maç için günübirliğine Diyarbakır'a gidip dönecek.



SÜRPRİZ TELEFON

Genel sekreter Mahmut Uslu'nun kafile başkanlığı yapacağı Fenerbahçe kafilesi sabah özel uçakla Diyarbakır'a gidecek; saat 13.00'teki karşılaşmayı oynadıktan hemen sonra İstanbul'a dönecek. Günlerdir Türkiye'nin merakla beklediği bu maç öncesi Amedspor'dan Fenerbahçe Kulübü'ne sürpriz bir telefon geldi.

"ÇİÇEKLERLE KARŞILAMAK İSTİYORUZ"

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır kulübünün başkan vekili Nurullah Edemen, öğle saatlerinde Mahmut Uslu'yu telefonla arayarak, karşılaşmanın dostça geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirdi ve, "Yarın sizi çiçeklerle karşılamak istiyoruz, saat kaçta Diyarbakır'da olacaksınız" diye sordu.Uslu da bu jesti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, saat kaçta inecekleri konusunda henüz bilgilerinin olmadığını, ancak kısa zaman içinde kendilerine bildireceklerini belirtti.





AZİZ YILDIRIM'IN ANTALYA'DAKİ KONUŞMASI ORTAMI YUMUŞATTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Amedspor maçı öncesi Antalya'da yaptığı açıklamaların ortamı yumuşattığı öğrenirken sarı lacivertlilerin buna rağmen yoğun güvenlik önlemleri ile korunacağı öğrenildi. Yıldırım, Amedspor maçı ile ilgili şunları söylemişti: "Yönetici arkadaşlarımız takımla birlikte gidecekler. Olayı fazla büyütmeyin. Kupada son 8 takım arasına kaldığı için Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etmek lazım. İmkansızlıklar içindeki bir 2. Lig takımının bu noktaya gelmesi iyi bir şey. Biz spor yapıyoruz. Siyasetle ilişkimiz yoktur. Fenerbahçe bizim üst kimliğimizdir. İçinde her türden vatandaş vardır. Futbolun güzelliğini göstermek için gideceğiz. Yenmişiz, yenilmişiz hiç önemli değil. Önemli olan, oraya gidip Diyarbakır'a Fenerbahçe sevgisini taşımak."