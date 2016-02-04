Amedspor'dan flaş başvuru!

Hafta sonu oynayacakları Kartalspor ve kupada oynayacakları Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Amedspor'da Fenerbahçe maçının nerede ve nasıl oynanacağı merak konusu oldu. Aldığı bir maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle Fenerbahçe maçını seyircisiz oynayacak olan Amedspor'da Külüp Başkanı Ali Karakaş açıklamalarda bulundu. Kulüp Başkanı Ali Karakaş, güvenlik kurulları gereken önlemleri alamaması durumunda Fenerbahçe maçının Şanlıurfa'da ama seyircili oynanmasını isteyeceklerini söyledi.





"URFA'DA SEYİRCİLİ OYNANSIN"

Karakaş, kulüp olarak temel isteklerinin Fenerbahçe maçını huzur ve barış içerisinde sportif bir performansın ortaya koyarak oynanması olduklarını belirterek, "Bugün Amedspor'un böyle büyük bir takımı Diyarbakır'a getirmesi halkın burada kalması gerçekten bizi üzüyor. Biz istiyoruz ki bu maç seyircili bir şekilde Diyarbakır'da oynansın. Ama, eğer güvenlik kurulları gereken önlemleri alamıyorsa Urfa'da oynanmasıyla ilgili bir görüş var şu anda. Urfa olması durumunda yine bizim talebimiz maçın seyircili oynanmasıdır." dedi.

TFF İLE GÖRÜŞÜLECEK

Karakaş, "Seyirciyi bu maçı seyretmekten mahrum etmemek lazım diye düşünüyorum. Federasyonla bir iletişim içindeyiz, duyarlı bir yaklaşım içerisindeler yarın saat 14.00'te Başkan Demirören ve federasyon yönetimiyle görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"LİNÇ KAMPANYASI BİZİ ÜZÜYOR"

Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, sosyal medya herkesin bir şeyler yazdığını, bunların kendilerini bağlamayan ve kontrol dışı yazışmalar olduğunu ifade ederek, "Tabi ki bu linç kampanyası hem kulübümüzü, hem taraftarımızı üzüyor. Böyle bir linç kampanyasının yapılması maalesef toplumsal barış ve huzura hizmet etmemektedir. Başından beri söylediğimiz bugün Amedspor'un bu başarısı değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Bölgede yaşanan ciddi bir sıkıntı var ve bunun yansımasıdır bu linç kampanyası. Biz istiyoruz ki Amedspor'un bu başarısı herkes tarafından sahiplensin. Maalesef biz bu yaklaşımı görmüyoruz bunun biran önce değişmesi lazım." diye konuştu.

"ALINAN KARARIN HAKSIZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ise, verilen cezanın haksız olduğuna inandığını belirterek, "Amedspor çeyrek finale gelirken şunu hedeflemişti. 3 büyük takımdan birini Diyarbakır'a getirmek ve halkımıza izlettirmek istiyorduk. Kura çekiminden sonra halk arasında ciddi bir sevinç yaşandı halk arasında. Fenerbahçe ile oynayacak olmanın vermiş olduğu büyük bir heyecan vardı. Ama ne yazık ki 2 saat sonra Amedspor'un kupa maçı statüsü gereğince seyircisiz oynaması ile ilgili bir ceza geldi. Bu alınan kararın haksız olduğuna inanıyoruz. Çünkü sadece Amedspor şu maç için ceza almıyor. Daha önce de cezalar aldık. Çok kısıtlı imkanlara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Bence sahada vermiş olduğu mücadele sahada oynadığı futbol şu cezalarla birlikte bence heba ediliyor. Çünkü biz futbolu futbol içerisinde bu mecra içerisinde oynamak istiyoruz. Amedspor iyi futbol oynuyor, iyi mücadele ediyor. Amedspor lütfen bu mecra içerisinde değerlendirilsin. Bizim amacımız bu saatten sonra oynayacağımız hangi maç olursa olsun iyi futbol oynamaktır inşallah onu da sonuca yansıtırız." dedi.