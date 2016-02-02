Amedspor'dan Fenerbahçe'ye Gözdağı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle eşleşen Amed Sportif'in Başkanı Ali Karakaş, "Geçen yıl Galatasaray'ı, bu sene de Bursaspor'u yeneceğimizi söylesek kimse inanmazdı. Fenerbahçe karşısında sahaya tur atlamak için çıkacağız" dedi.



Kurada takım seçme şansının olmadığını vurgulayan Başkan Karakaş, şöyle devam etti:



"Kurada Fenerbahçe'nin kendilerine rakip çıkmasının aynı bir özelliği var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hemşehrimizdir. Kendisini ve takımını en iyi şekilde burada ağırlamak istiyoruz."



Başkan Karakaş, Fenerbahçe karşısında tur atlama şansları olup olmadığı ile ilgili bir soru üzerine şu cevabı verdi:



"Geçen yıl Galatasaray'ı yeneceğimizi söylesek kimse inanmazdı. Bu sene de aynı şeyi Bursaspor için söylesek kimse inanmazdı. Ama ikisi de gerçekleşti. Her maç kendi özelliği içinde önemlidir. Kendi sahamızdaki maça odaklanarak burada güzel bir futbolu skora yansıtmak istiyoruz."



Başkan Ali Karakaş, maçın kendilerine ait Şilbe Spor Tesisleri mi yoksa Atatürk Stadyumu'nda mı oynayacağının henüz belli olmadığını belirtti, "Atatürk Stadyumu'na çürük raporu nedeniyle sadece 3500 seyirci alınabiliyor. Aynı seyirci kapasitesini bizim stadyumda alıyor. Biz kendi stadımızda oynamak istiyoruz. Ama o konuda daha karar verilmedi" dedi.

Kaynak : DHA