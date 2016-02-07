Amedspor Başkanı Maça Çıkmamakla Tehdit Etti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Amedspor'un Kulüp Başkan Vekili Nurullah Edemen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendileri için verdiği Ziraat Türkiye Kupası maçını seyircisiz oynama ve futbolcuları Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık cezaya tepki göstermek amacıyla maça çıkmayabileceklerini söyledi.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Amedspor'un Kulüp Başkan Vekili Nurullah Edemen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendileri için verdiği Ziraat Türkiye Kupası maçını seyircisiz oynama ve futbolcuları Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık cezaya tepki göstermek amacıyla maça çıkmayabileceklerini söyledi.