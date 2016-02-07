Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Amedspor Başkanı Maça Çıkmamakla Tehdit Etti

Amеdspоr Başkanı Nurullah Edеmеn, TFF'nin vеrdiği sеyircisiz оynаmа ve Deniz Naki'yе vеrilеn 12 maçlık cezayı protesto еtmеk аmаcıylа Fеnеrbаhçе mаçınа çıkmаyаbilеcеklеrini söylеdi

Amedspor Başkanı Maça Çıkmamakla Tehdit Etti

 Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Amedspor'un Kulüp Başkan Vekili Nurullah Edemen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendileri için verdiği Ziraat Türkiye Kupası maçını seyircisiz oynama ve futbolcuları Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık cezaya tepki göstermek amacıyla maça çıkmayabileceklerini söyledi.

"TAVRIMIZ FENERBAHÇE'YE DEĞİL"

Tavırlarının Fenerbahçe'ye karşı olmadığını kaydeden Nurullah Edemen şunları kaydetti: "TFF'nin bizim üzerimizde baskısı var. Buna dikkat çekmek için Fenerbahçe maçına çıkmama veya saha içinde bir eylem yapma gibi bir düşüncemiz var. Bu düşüncemizin Fenerbahçe ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım bizim hemşerimizdir. Kendisini ve takımını Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyarız. İsterdik ki, taraftarlarımızla birlikte Fenerbahçe'yi ağırlayalım. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu haksız yere sahamızda oynayacağımız bu maça seyircinin gelmesine izin vermiyor. Ayrıca Deniz Naki'ye verilen 12 maçlık cezayı adaletsiz bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Maça çıkıp çıkmama konusundaki net kararımızı pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda kent dinamikleri ve Diyarbakır Tabanspor birlikleri ile görüşme halindeyiz."

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Amedspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.