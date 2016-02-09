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Amed Sportif-Fenerbahçe maçı öncesinde güvenlik üst seviyede!

Fеnеrbаhçе, Amеdspоr için Diyаrbаkır'а gidеrkеn, güvеnlik güçlеrinin, sеyircisiz оynаnаcаk mаç için aldığı оlаğаnüstü önlеmlеr dikkаt çеkti

Amed Sportif-Fenerbahçe maçı öncesinde güvenlik üst seviyede!

 Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç için Diyarbakır'a geldi. Amed ekibi, Fenerbahçe'yi çiçeklerle karşıladı.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı Amedspor için Diyarbakır'a giderken, güvenlik güçlerinin, seyircisiz oynanacak maç için aldığı olağanüstü önlemler dikkat çekti.

STADIN HER NOKTASI DİDİK DİDİK ARANDI

Polis köpekleri stadın her noktasını adeta didik didik ararken, stat dışında da çevik kuvvet güvenlik önemleri aldı.

6,5 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, 6,5 yıl sonra Diyarbakır'da maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, en son Diyarbakırspor'un Süper Ligde olduğu 2009-2010 sezonunda bu şehre gitmişti. Diyarbakırspor'la 24 Ağustos 2009'da Diyarbakır Atatürk Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe, o maçı 3-1 kazanmıştı.
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FenerbahçeAmed Sportif
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