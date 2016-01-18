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Amatörde Türk Futbolunun Utanç Anları

Yalova'da Kurtköyspor ile Elmalıkspor arasında geçen karşılaşmada futbolcu sakatlandı, ambulans geç kalmasının arından sahada yumruklar konuştu

Amatörde Türk Futbolunun Utanç Anları

 Yalova'da devam eden 1. Amatör Küme 17. haftasındaki Kurtköyspor-Elmalıkspor maçında yine utanç verici görüntüler ortaya çıktı.

18 DAKİKA AMBULANS BEKLEDİ

Ahmet Saraç Futbol Sahası'nda Kurtköyspor ile Elmalıkspor arasında oynanan maçın 65. dakikasında rakibinden aldığı darbe sonrası yere yığılan konuk ekip oyuncusu Erçin Artan kısa süreli kafa travması geçirirken elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Görevliler ambulans çağırırken, futbolcu ilk tedavisinin ardından yeşil sahanın ortasında hastaneye gidebilmek için tam 18 dakika ambulans bekledi.

DİRSEK ATTI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yaşanan talihsiz olayın ardından 20 dakika sarkan maç kaldığı yerden devam etti. 1-1 devam eden mücadelenin 90+7. dakikasında iki takım arasında yaşanan tartışma sonrasında hakem Yakup Özhan, rakibine dirsek attığı gerekçesiyle Burhan Gürkal'ı kırmızı kartla oyundan attı. Bu olayın ardından iki takım arasında sözlü sataşmalar devam ederken, ev sahibi Kurtköyspor 97. dakikada Şentürk'ün golü ile 2-1 kazandı.

MAÇ BİTTİ KAVGA BAŞLADI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ev sahibi takımda ikinci yarıda oyundan alınan ve sivil kıyafetiyle saha içine giren Semih, Elmalıksporlu oyuncu Mürsel'e yumruk attı. İki takım oyuncuları ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga ayrılırken, yeşil sahada istenmeyen görüntüler yaşandı.
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Yalovada KurtköysporElmalıkspor
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