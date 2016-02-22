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Amatör Ligde imam takıma galibiyet için dua etti!

Din görеvlisi Hüseyin Yılmaz, Süpеr Amаtör Ligi'ndе mücadele еdеn Alаplı Bеlеdiyеspоr'un galip gelmesi için sоyunmа оdаsındа duа еtti

Amatör Ligde imam takıma galibiyet için dua etti!

 Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde Alaplı Belediyespor ileKozlu Belediyespor, Alaplı Şehir Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi din görevlisi Hüseyin Yılmaz, soyunma odasına giderek, Alaplı Belediyesporlu futbolcuların gol atması ve galip gelmesi için dua etti.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaplı Belediyespor için çok önemli olan karşılaşmada futbolculara destek olmak istediğini belirterek, "Futbolcuların güzel bir maç oynayarak lider Kozlu Belediyespor'u yenmelerini ve bol gol atmalarını istedik. Ayrıca hiçbir futbolcumuzun sakatlanmaması için dua ettik" diye konuştu. 



Alaplı Belediye Spor Kulübü Başkanı Serdar Akyol da Kozlu Belediyespor'un ligde lider olduğuna dikkati çekerek, "Lideri yenmek ve üst sıralara çıkmak için bu maçı kazanmak istiyorduk. Onun için hocamızdan takımıza dua yapmasını istedik. Oda sağ olsun bizi kırmadı" dedi.



Kozlu Belediyespor, Alaplı Belediyespor'u 1-0 yendi.

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