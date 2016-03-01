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Amal Saber'in Cristiano Ronaldo itirafları gündeme bomba gibi düştü!

Fаslı mаnkеn Amаl Sаbеr, Rоnаldо'nun Irinа Shаyk'lа birliktе оlduğu dönеmdе kеndisiylе şampanya eşliğinde rоmаntik bir gеcе gеçirdiği söylеdi

Amal Saber'in Cristiano Ronaldo itirafları gündeme bomba gibi düştü!

 Verdiği cesur pozlarla nefesleri kesen Faslı manken Amal Saber, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Tatar asıllı Rus manken Irina Shayk'la beraberken kendisiyle şampanya eşliğinde romantik bir gece geçirdiği söyledi.

"EN ÖZEL GECEMDİ"

26 yaşındaki esmer güzel Amal Saber, Ronaldo'yla geçirdiği ilk geceyi "en özel gecesi" olduğunu belirtti. Çocukken İspanya'ya göç eden Amal, Ronaldo'yla Madrid'de bir restoranda tanıştıktan sonra efsanevi futbolcunun kendisini evine davet ettiğini söyledi.
"SABAH 5'E KADAR VAKİT GEÇİRDİK"

İspanyol dergisi Interviu Interviu'ya konuşan Faslı manken, "Yatak odasına gittik. Büyük bir televizyonu vardı. Televizyonun arkasında Shayk'ın fotoğrafı vardı. Doğum gününden kaldığını belirttiği şampanyalardan içtik. Birlikte sabah 5'e kadar vakit geçirdik." dedi.
SHAYK, RONALDO'YU TERK ETMİŞTİ

Shayk, Real Madrid'in yıldızının iddialara göre dünya çapında çok sayıda kadına mesaj gönderdiğini öğrendikten sonra Ronaldo'yu terk etti.

Kaynak: thesun.co.uk
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