Altınordu ve Karşıyaka Küme Düştü!

PTT 1'inci Lig'de Altınordu ve 20 yıl sonra küme düşme acısı ile karşılaşan Karşıyaka , sezonu yarın İzmir derbisiyle noktalayacak.

Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Bilet fiyatları Altınordu taraftarının yer alacağı kapalı tribün için 10, Karşıyakalılara ayrılan açık tribün için 7.5 TL olarak açıklandı.

Ahmet ve Murat'la yolları ayıran kırmızı lacivertlilerde Alman Freiburg takımına transfer olmak için gün sayan Çağlar yine riske edilmeyecek. Necati, Çağlar, Tisdell, Kovalchuk ve Ömer Can'ın veda ettiği Karşıyaka'da Gökhan, Abdülhamit, Zeki gibi isimler sakatlık gerekçesiyle son haftalarda forma giymiyor.

İki takım da ligin son karşılaşmasına genç ağırlıklı kadrolarla çıkacak. Karşıyaka'nın 13 sezondur aralıksız yer aldığı lige veda etmesinin ardından teselli mesajı yayınlayan ilk kulüplerden olan Altınordu, ev sahibi konumunda olduğu derbide aynı kentin takımı ile karşılaşarak lige duygusal bir şekilde veda edecek.

Futbol Federasyonu'ndan izin alan kırmızı lacivertliler, sahaya, 'Karşıyaka'ya Süper Lig yakışır' yazılı pankartla çıkacak. Her maçta tribünleri renklerinden Altınordu Bandosu bu müsabakada yer almayacak. Ayrıca matem havasını yansıtmak için statta müzik yayını da yapılmayacak. Geçen hafta Kayseri Erciyesspor'a yenilen Karşıyaka'nın ligi son sırada tamamlaması kesinleşmişti.