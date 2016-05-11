Altınordu'da 5 Yeni İmza

Geçen sezon 26 Şubat'ta 5 genç oyuncusuna yemin ettirip profesyonel sözleşme imzalayan Altınordu, bu kez de yine 5 farklı genç oyuncu için aynı töreni gerçekleştirdi.

Altınordu Futbol Meslek Okulu’nda (AFMO) eğitim gören Murat Aslan, Seydi Kayasoy, İzlem Anıl Balakkız, Alper Kadir Duruk ve Enis Durak, Türk Bayrağı, Altınordu arması ve futbol topu üzerine yemin ederek profesyonellik süreçlerine start verdi. Gençler, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın okuduğu metni tekrarlarken, tribündeki aileleri de alkışlarla çocuklarına destek verdi.

Altınordu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhunbilge, Altınordu Teknik Koordinatörü Zafer Bilgetay, Altınordu Profesyonel Takım Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Altınordu Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Altınordu Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ufuk Kahraman ise 5 genç oyuncuya altınlarını taktı.

“Bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek için yola çıktık” vurgusu yapan Başkan Özkan, “Biz yetişkinler, çocuklarımıza gençlerimize kendilerini geliştirecek fırsatları sunmadık. Ülkemiz bu nedenle yabancı futbolcuların geçim kaynağı oldu. Altınordu olarak mevcut sistemin tersine işleyen yeni bir sistem kurduk. Sürekli, daha iyiye nasıl ulaşabileceğimizin planlarını yapıyor ve çalışıyoruz. Gençlerimize önce iyi birey, iyi vatandaş iyi futbolcu olmayı öğreteceğiz” dedi.



ÇAĞLAR VE CENGİZ ALKIŞLANDI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Almanya'da Bundesliga'ya yeni yükselen Freiburg'a transferi için gün sayan Çağlar Söyüncü ve Süper Lig'den üç takımın talip olduğu Cengiz Ünder'i de yanına alarak, “Bu iki gencimiz de bu sezon kulübümüzden ayrılacaklar. Yeni takımlarında forma giyecekler. Çağlar, Bundesliga'ya oyuncu verme hayalimi gerçekleştirmemi sağladı. Çağlar gelecek futbol yaşantısında çok iyi bir futbolcu olacak. Buna inanıyoruz ve Altınordu'da yetişen birçok gence de örnek olacak” diye konuştu.

Cengiz Ünder ile 10 yaşından bu yana 9 yıldır beraber olduklarını da belirten Özkan, “Kendisine, Süper Lig’den üç takım talip. Bizde misyonumuz gereği bir üst liglerdeki kulüplere futbolcularımızı vereceğiz. Cengiz'de gideceği yeni kulübünde kısa zamanda başarılı olup Avrupa'ya transfer olacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Bugün en mutlu günlerimden birini yaşıyorum” ifadesini kullandı.

Genç futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'de Altınordu çatısı altında olmaktan her zaman onur ve gurur duyacaklarını belirterek, “Gideceğimiz kulüplerde de Altınordu'ya yakışan şekilde davranacağız ve başarılı olacağız. Bizlerin bugünlere gelmesinde emeği olan Başkanımız, tüm hocalarımız ve Altınordu Kulübü çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.