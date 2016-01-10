Altın Top Ödülü Sahibini Arıyor

FIFA tarafından sezonun en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nün sahibi yarın belli olacak. 2015 FIFA Altın Top Ödülü'nün sahibi, yarın TSİ 19.30'da İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek gala töreninde açıklanacak.



RONALDO, MESSI VE NEYMAR LİSTEDE

İlk olarak 23 kişiden oluşturulan listede, 3'e düşürülen adaylar arasında ödülü 2008, 2013, 2014 yıllarında kazanan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, ödüle 4 kez (2009, 2010, 2011, 2012) layık görülen Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi ve Altın Top'a ilk kez aday gösterilen Messi'nin Brezilyalı takım arkadaşı Neymar yer alıyor.

Galada ayrıca yılın 11'i, yılın en iyi golü, kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, erkek ve kadın futbolunun en iyi teknik direktörleri ile fair play ve başkanlık ödülleri de sahiplerini bulacak.

ADAYLAR

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU

Carli Lloyd (ABD Milli Takımı), Aya Miyama (Japonya Milli Takımı), Celia Sasic (Almanya Milli Takımı)

ERKEK FUTBOLUNDA EN İYİ HOCA:

Josep Guardiola (Bayern Münih), Luis Enrique (Barcelona), Jorge Sampaoli (Şili Milli Takımı)

KADIN FUTBOLUNDA EN İYİ HOCA:

Jill Ellis (ABD Milli Takımı), Mark Sampson (İngiltere Milli Takımı), Norio Sasaki (Japonya Milli Takımı)

EN İYİ GOL:

Alessandro Florenzi (Roma), Wendell Lira (Goianesia), Lionel Messi (Barcelona)

YILIN 11'İ ADAYLARI

KALECİ:

Gianluigi Buffon (Juventus), Iker Casillas (Porto), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Münih).

SAVUNMA:

David Alaba (Bayern Münih), Jordi Alba (Barcelona), Jerome Boateng (Bayern Münih), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Dani Alves (Barcelona), David Luiz (Paris Saint-Germain), Diego Godin (Atletico Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Branislav Ivanovic (Chelsea), Vincent Kompany (Manchester City), Philipp Lahm (Bayern Münih), Marcelo (Real Madrid), Javier Mascherano (Barcelona), Pepe (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), John Terry (Chelsea), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Real Madrid).

ORTA SAHA:

Thiago Alcantara (Bayern Münih), Xabi Alonso (Bayern Münih), Sergio Busquets (Barcelona), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Andrea Pirlo (New York City), Paul Pogba (Juventus), Ivan Rakitic (Barcelona), James Rodriguez (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Yaya Toure (Manchester City), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (Bayern Münih).

FORVET:

Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Douglas Costa (Bayern Münih), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern Münih), Neymar (Barcelona), Arjen Robben (Bayern Münih), Wayne Rooney (Manchester United), Alexis Sanchez (Arsenal), Luis Suarez (Barcelona), Carlos Tevez (Boca Juniors).