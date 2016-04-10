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Alper Potuk'un ağabeyinden Pereira'ya eleştiri!

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un ağabeyi Emrah Potuk, Vitor Pereira'ya şok bir tepki gösterdi.

Alper Potuk'un ağabeyinden Pereira'ya eleştiri!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Torku Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de, Alper Potuk'un ağabeyi Emrah Potuk, Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı eleştirdi.

Portekizli hocanın Nani'yi oynatabilmek adına Alper'i yedek bıraktığını belirten Emrah Potuk, "Oğlunu oynatcam diye iyi oynayan 11i bozarsan tabi suçlu sensin hocam kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

Alper Potuk, 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçının 72. dakikasında Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu.


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