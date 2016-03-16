Alper Potuk, Braga maçı öncesi konuştu. ''Ülkemizin yüzünü...''

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, Braga'yı Portekiz'de de yenerek çeyrek finale çıkmak istediklerini dile getirdi.



Alper, "Başta Umut'un olmak üzere tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Ülkemizin yüzünü biraz da olsa güldürebilmek adına ben ve takım arkadaşlarım elinden geleni yapacak. Rakipten çekinip savunma yapmak istemiyoruz, burada da galibiyet alıp üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz. Biz Braga'nın çok güçlü, zor kaybeden bir takım olduğunu biliyorduk. Bizim amacımız gol yemeden kazanmak ve 1-2 gol atmaktı. 1 tane attık, 2 de oabilirdi ama olmadı. İlk maçtaki gibi Braga'yı devirip çeyrek finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.



Alper yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise, "Buradan ülkemize, vatandaşlarımıza bir nebze de olsa mutlu haber vermek istiyoruz. Ben formayı giydiğim sürece terimin son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğim" diye konuştu.