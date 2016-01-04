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Alpay Özalan aldığı kararla herkesi şaşırttı

Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolculardan Alpay Özalan başarılı olacağına inandığı için teknik direktörlük yapma kararı aldığını açıkladı

Alpay Özalan aldığı kararla herkesi şaşırttı

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da forma giyen, son olarak TFF'de danışman olarak görev yapan Alpay Özalan, teknik direktörlük yapma kararı aldı.

"BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

PTT 1. Lig'den gelen teklifleri değerlendiren ve uygun bir proje olması halinde kabul edeceğini söyleyen Özalan, "Başarılı olacağıma inanıyorum. Süper Lig'de görev alırsam yakın arkadaşım olan Alman futbolunun unutulmaz ismi Thomas Haessler de ekibimde olacak" dedi.

FUTBOLU YORUMLUYOR

Alpay Özalan, futbolu bıraktıktan sonra fitness ve vücut geliştirmeye merak salmıştı. Özalan, şu an spor yazarlığı futbol yorumcluğu yapıyor. (Kaynak: Habertürk)
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