Alpay Özalan aldığı kararla herkesi şaşırttı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da forma giyen, son olarak TFF'de danışman olarak görev yapan Alpay Özalan, teknik direktörlük yapma kararı aldı.



"BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

PTT 1. Lig'den gelen teklifleri değerlendiren ve uygun bir proje olması halinde kabul edeceğini söyleyen Özalan, "Başarılı olacağıma inanıyorum. Süper Lig'de görev alırsam yakın arkadaşım olan Alman futbolunun unutulmaz ismi Thomas Haessler de ekibimde olacak" dedi.

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