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Almanya’da Mario Gomez ve Podolski Kavgası!
Almanya Teknik Direktörü Löw’ün Euro 2016 kadrosunu açıklamasının ardından tartışmalar dinmiyor. Mario Gomez ve Podolski kadroda yer alırken Löw’ün bu tercihi tartışmalara neden oluyor. Tüm detaylar haberimizde.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 10:39
Almanya Milli Takım kadrosunun açıklanmasının ardından Almanya’da Lukas Podolski tepkileri başladı. Joachim Löw, Lukas Podolski’nin Galatasaray’da düşünülenin aksine iyi bir performans sergilediğini ve bu nedenle kadroda kendisine yer bulduğunu belirtti. Ancak Alman basını Löw’ün bu terchini sert dillerler eleştirdi.
Almanya’nın bir başka önemli gazetesi Die Zeit’ın ülkede popüler köşe yazarlarından Wolfram Eilenberger, bugün yayınladığı köşe yazısında Lukas Podolski’nin Almanya Milli Takımı’na çağrılmasını sert sözlerle eleştirdi. Lukas Podolski hakkında geçmişten bugüne geniş bir inceleme ve eleştiri yazısı yayınlayan Eilenberger, “Lukas Podolski’nin milli takıma rütbesi düşürülmüş bir maskot olarak çağrıldığını düşünüyorum. Nasıl 127 kez milli takım forması giydiğini kimsenin anladığını sanmıyorum. 10 yıldan uzun bir süredir sportif açıdan oldukça başarısız. EURO 2016’da futbol için değil, atmosfer, basın ve iyi tweetler için takımla birlikte olacak. Bence EURO 2016’da değil, 2016 Rio Olimpiyatları’nda Almanya Milli Takımı’yla olması lazım. Kariyerinin bu son zamanlarının Olimpiyatlar’a daha uygun olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanarak Alman yıldızı sert sözlerle eletşirdi.
Wolfram Eilenberger’in yanı sıra eski Alman milli yıldız Simon Rolfes de Löw’ün Podolski kararını eleştiren isimler arasında yer aldı. Kariyerine ZDF kanalında yorumculukla devam eden Rolfes,”Lukas Podolski’yi milli takıma çağırmanın beni milli takıma çağırmakla aynı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullanarak Alman yıldızın milli takıma çağırılmasını anlamsız bulduğunu ifade etti.
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