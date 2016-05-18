Almanya’da Mario Gomez ve Podolski Kavgası!

Almanya Teknik Direktörü Löw’ün Euro 2016 kadrosunu açıklamasının ardından tartışmalar dinmiyor. Mario Gomez ve Podolski kadroda yer alırken Löw’ün bu tercihi tartışmalara neden oluyor. Tüm detaylar haberimizde.

18 Mayıs 2016 Çarşamba 10:39