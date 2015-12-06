Almanya'da disiplin cezası alan Türk futbolcu maç yönetti

Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) kulüplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Türk futbolcu Kerem Demirbay, kadın hakem Bibiana Steinhaus’a yönelik, "erkek futbolunda kadınların işi olmadığına" ilişkin sözünden dolayı kızlar arasında oynan bir maçta hakemlik yaptı.



Alman medyasında yer alan haberlere göre, kulübü tarafından açıklamasından dolayı disiplin cezası verilen Demirbay, D-Gençler yaş grubunda SSVg 06 Hagen ile Blau Weiss Langenberg arasında oynanan müsabakayı yönetti.



Kulübün Facebook sayfasından paylaşılan fotoğraflarda, 22 yaşındaki oyununun maçı hakem kıyafetiyle değil, palto giyerek yönettiği, spor ayakkabısı da giymediği görüldü.



Kerem Demirbay, geçen hafta oynanan FSV Frankfurt-Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının 85. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından maçın hakemi Bibiana Steinhaus'a yönelik, "Erkek futbolunda kadınların işi olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullanmış, kadın hakem de bu sözleri maç tutanağına geçirmişti.