Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Almanya'da disiplin cezası alan Türk futbolcu maç yönetti

Almanya'da kadın hakeme, "erkek futbolunda kadınların işi olmadığını" söyleyen Türk futbolcu Demirbay, disiplin cezası olarak kızlar arasında oynanan bir maçta hakemlik yaptı.

Almanya'da disiplin cezası alan Türk futbolcu maç yönetti

 Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) kulüplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Türk futbolcu Kerem Demirbay, kadın hakem Bibiana Steinhaus’a yönelik, "erkek futbolunda kadınların işi olmadığına" ilişkin sözünden dolayı kızlar arasında oynan bir maçta hakemlik yaptı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, kulübü tarafından açıklamasından dolayı disiplin cezası verilen Demirbay, D-Gençler yaş grubunda SSVg 06 Hagen ile Blau Weiss Langenberg arasında oynanan müsabakayı yönetti.

Kulübün Facebook sayfasından paylaşılan fotoğraflarda, 22 yaşındaki oyununun maçı hakem kıyafetiyle değil, palto giyerek yönettiği, spor ayakkabısı da giymediği görüldü.

Kerem Demirbay, geçen hafta oynanan FSV Frankfurt-Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının 85. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından maçın hakemi Bibiana Steinhaus'a yönelik, "Erkek futbolunda kadınların işi olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullanmış, kadın hakem de bu sözleri maç tutanağına geçirmişti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürk FutbolcuTürk Futbolcuya Maç Yönetme CezasıDemirbay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.