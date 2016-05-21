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Almanya Kupası Finali Bayern Munih ve Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman Oynanacak, Hangi Kanalda?
Almanya Kupası final maçı heyecanı başlıyor, Bayern Munih ve Borussia Dortmund’un karşı karşıya geleceği maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak, detaylar haberimizde.
21 Mayıs 2016 Cumartesi 13:32
Futbolseverleri bu akşam muhteşem bir maç bekliyor. Bayern Münih Borussia Dortmund maçına saatler kala heyecan dozu artıyor. Bakalım bu akşam Bayern Münih Borussia Dortmund maçında kupa sahibi kim olacak?
Bu sezon Bayern Münih ve Borussia Dortmund takımları 3. kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan ilk maçta Bayern sahasında rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenerken, Dortmund'un sahasında oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise Bayern 5, Dortmund 3 kez kazanırken, 2 maçta eşitliği bozan olmadı.
BAYERN MÜNİH BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Almanya'nın Berlin kentinde oynanacak Bayern Münih-Borussia Dortmund Almanya Kupası Finali, 21 Mayıs Cumartesi günü (bugün) saat 21.00'de oynanacak. Maç NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Marco Fritz yönetecek. Fritz'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Marcel Pelgrim üstlenecek.
BAYERN MÜNİH BORUSSİA DORTMUND
STAT: Berlin Olimpiyat Stadı
HAKEM: Marco Fritz
SAAT: 21.00
YAYIN: NTV Spor
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