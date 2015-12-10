Almanya'da gündemin konusu Kevin Grosskreutz

Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıklayan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'a Bundesliga'dan talip çıkmazken, sarı-kırmızılılardan izin alarak ülkesinde çalışmalarını sürdüren oyuncu basının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Bild'in haberine göre, Galatasaray'da oynamadan Almanya hayalleri kurmaya başlayan Grosskreutz, annesinin evine yerleşti. "Ev özlemi çeken Grosskreutz tekrar annesiyle yaşıyor" başlıklı haberde, gazete Grosskreutz'un gidebileceği kulüplerin grafiğini çıkardı.

Şu anda yaşamını Dortmund'da sürdüre tecrübeli futbolcunun Brechten'te kendisi ve ailesi için yaptırdığı evde bulunduğu yazıldı. Babası Martin, annesi Pia ve erkek kardeşi Lenny'nin yanında yaşayan Grosskreutz'un bu çevrede kulüp baktığı belirtildi.





"SCHALKE'YE KESİN GİTMEZ"

Gazete, evinden ayrılmak istemeyen Grosskreutz'un yaşadığı yere yakın kulüplerin listesini verirken, 100 kilometrelik alandaki birinci, ikinci ve üçünü lig kulüplerini aktardı.

Buna rağmen Grosskreutz'u isteyen bir takım olmadığı ancak gidebileceği muhtemel takımlar listelendi. Schalke'nin Dortmund'un ezeli rakibi olduğu ve gitmeyeceği, Leverkusen ile Gladbach'a sıcak bakabileceği vurgulandı. Galatasaray'ın ise 2.5 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü.

Ocak ayına kadar bir takıma gidememesi durumunda Grosskeutz'un İstanbul'a geri dönebileceği de iddialar arasında yer alıyor

İşte o grafik...



