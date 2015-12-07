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Almanya Bundesliga'da Atınç Nukan Fırtınası Esiyor

Sezon başında Beşiktaş'dan Bundesliga ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olan genç ve yetenekli futbolcumuz Atınç Nukan ikinci yarının 67. dakikasında oyuna girerek 2 gol birden attı, takımını mağlubiyetten galibiyete taşıyarak buyük bir başarıya imza eden genç yıldız izleyenlere adeta parmak ısırtıyor!

Almanya Bundesliga'da Atınç Nukan Fırtınası Esiyor
 Sezon başında Beşiktaş'dan Bundesliga ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olan genç ve yetenekli futbolcumuz Atınç Nukan ikinci yarının 67. dakikasında oyuna girerek 2 gol birden attı, takımını mağlubiyetten galibiyete taşıyarak buyük bir başarıya imza eden genç yıldız izleyenlere adeta parmak ısırtıyor!
Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan Almanya 2. Lig ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olan Atınç Nukan, takımının bu hafta oynadığı maçta 3 puan kazanmasına önemli katkıda bulundu.

Almanya 2. Lig'in 17. haftasında sahasında Duisburg ile karşılaşan Atınç'ın takımı Redbull Leipzig ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapattı.

67'DE OYUNA GİRDİ, İKİ GOL ATTI

Maça yedek soyunan Atınç Nukan, 67. dakikada Marvin Compper'in yerine oyuna daihl oldu. 79. dakikada Scheidhauer'in golüyle 2-1 geriye düşen Leipzig'de Milli oyuncumuz Atınç 85 ve 87. dakikada attığı gollerle takımını 3-2 öne geçirdi.

Son dakikalarda bir gol daha bulan Leipzig, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Redbull Leipzig, 18 takımlı Almanya 2. Ligi'nde 17 hafta sonunda lider Freiburg'un averaj ile gerisinde 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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