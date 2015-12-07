Almanya Bundesliga'da Atınç Nukan Fırtınası Esiyor

Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan Almanya 2. Lig ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olan Atınç Nukan, takımının bu hafta oynadığı maçta 3 puan kazanmasına önemli katkıda bulundu.

Almanya 2. Lig'in 17. haftasında sahasında Duisburg ile karşılaşan Atınç'ın takımı Redbull Leipzig ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapattı.

67'DE OYUNA GİRDİ, İKİ GOL ATTI

Maça yedek soyunan Atınç Nukan, 67. dakikada Marvin Compper'in yerine oyuna daihl oldu. 79. dakikada Scheidhauer'in golüyle 2-1 geriye düşen Leipzig'de Milli oyuncumuz Atınç 85 ve 87. dakikada attığı gollerle takımını 3-2 öne geçirdi.

Son dakikalarda bir gol daha bulan Leipzig, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Redbull Leipzig, 18 takımlı Almanya 2. Ligi'nde 17 hafta sonunda lider Freiburg'un averaj ile gerisinde 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.