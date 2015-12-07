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Almanya Bundesliga'da Atınç Nukan Fırtınası Esiyor
Sezon başında Beşiktaş'dan Bundesliga ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olan genç ve yetenekli futbolcumuz Atınç Nukan ikinci yarının 67. dakikasında oyuna girerek 2 gol birden attı, takımını mağlubiyetten galibiyete taşıyarak buyük bir başarıya imza eden genç yıldız izleyenlere adeta parmak ısırtıyor!
07 Aralık 2015 Pazartesi 09:26
Sezon başında Beşiktaş'dan Bundesliga ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olan genç ve yetenekli futbolcumuz Atınç Nukan ikinci yarının 67. dakikasında oyuna girerek 2 gol birden attı, takımını mağlubiyetten galibiyete taşıyarak buyük bir başarıya imza eden genç yıldız izleyenlere adeta parmak ısırtıyor!
Yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan Almanya 2. Lig ekiplerinden Redbull Leipzig'e transfer olan Atınç Nukan, takımının bu hafta oynadığı maçta 3 puan kazanmasına önemli katkıda bulundu.
Almanya 2. Lig'in 17. haftasında sahasında Duisburg ile karşılaşan Atınç'ın takımı Redbull Leipzig ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapattı.
67'DE OYUNA GİRDİ, İKİ GOL ATTI
Maça yedek soyunan Atınç Nukan, 67. dakikada Marvin Compper'in yerine oyuna daihl oldu. 79. dakikada Scheidhauer'in golüyle 2-1 geriye düşen Leipzig'de Milli oyuncumuz Atınç 85 ve 87. dakikada attığı gollerle takımını 3-2 öne geçirdi.
Son dakikalarda bir gol daha bulan Leipzig, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Redbull Leipzig, 18 takımlı Almanya 2. Ligi'nde 17 hafta sonunda lider Freiburg'un averaj ile gerisinde 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.
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