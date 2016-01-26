Almanlardan Çağlar Söyüncü çıkarması

Altınordu'nun genç stoperi Çağlar Söyüncü, kırmızı-lacivertli ekibin Boluspor'u konuk ettiği karşılaşmada Bundesliga'da mücadele eden iki Alman ekibinin göz hapsindeydi.



A Milli Takım'a yükseldikten sonra başta Beşiktaş olmak üzere yerli ve yabancı birçok kulübün dikkatini çeken Çağlar'ı, Bayer Leverkusen İzleme Komitesi Sorumlusu Simon Fahner ile Köln Sportif Direktörü Jörg Jakobs yakın takibe aldı. Başarılı savunmacıyı tribünden izleyen ikili, bol bol not tuttu.





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Ülke genelindeki soğuk hava tribünleri vurdu. Karşılaşmayı yaklaşık 300 Altınordu taraftarı kapalı tribünden takip ederken, kale arkası tribününde 4 Boluspor taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı.