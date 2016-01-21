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Alman polisinden Benatia'ya şok soruşturma

Bayern Münih'te forma giyen Benatia isminin 2015 yılının Kasım ayında aldığı bordronun bir anda internete düşmesiyle alman polisi harekete geçti

Alman polisinden Benatia'ya şok soruşturma
 Bayern Münih'in Faslı futbolcusu Medhi Benatia'nın 2015 Kasım ayı bordrosu WhatsApp üzerinden paylaşıldı. Primler hariç 333 bin 400 Euro (1.1 milyon TL) maaş aldığı ortaya çıkan Benatia'nın bordrosunun internete düşmesi üzerine Alman polisi soruşturma başlattı.
333 BİN 400 EURO AYLIK

Benatia'nın Kasım ayı bordrosu sosyal iletişim ağı WhatsApp üzerinden paylaşıldı. Kasım ayı bordrosuna göre Benatia aylık 333 bin 400 Euro (yaklaşık 1.1 milyon TL) maaş alıyor. Buna primler de dahil değil. Yıldız futbolcunun maaş bordrosunun internete düşmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

"BELGEYİ KATLAYIP, TORPİDOYA KOYDUM"

Özel bilgilerin ihlali gerekçesiyle soruşturma açan polis, bordronun resmini kimin çekip dağıttığını bulamayı hedefliyor. Benatia, polise verdiği ifadesinde "Belgeyi katlayıp arabanın torpido gözüne koydum" dediği öğrenildi. İnternete düşen fotoğraf incelendiğinde arabanın içinde çekildiği fark ediliyor. Fotoğrafta bordro belgesiyle birlikte arabanın vitesi görünüyor.

İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE DE OLDU 

Bayern Münih'de, Juventus'dan aldığı Vidal'ın maaş bordrosunu soyunma odasında diğer futbolcuların göreceği şekilde ortalıkta bırakması da daha önce sorun olmuştu. Şimdi de Benatia'nın maaşının ortaya çıkması kulüp yönetimini harekete geçirdi.

BUNDAN SONRA KURYE GÖNDERECEK

Futbolcuların maaş bordrosunu şimdiye kadar kulüpte elden veren Bayern Münih, bundan sonra özel kuryeyle evlerine gönderme kararı aldı. Bayern Münih bu kararı, futbolcu maaşlarının takım içinde bilinmesinin oyuncular arasında kıskançlığa yol açacağına ve ayrıca transfer görüşmelerinde ücretlerin bilinmesinin işlerini zorlaştıracağına inandığı için aldı.

(Kaynak: Hürriyet)
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