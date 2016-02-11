Alman devi Bayern Münih kupada da dolu dizgin!

Ruhrstadion'da oynanan ve hakem Bastian Dankert'in düdük çaldığı maçı 3-0 kazanan Bayern kupada yarı finale yükseldi.



Konuk ekibin gollerini 39 ve 90'da Robert Lewandowski, 61'de Thiago Alcantara kaydetti.



Bochum'da 29. dakikada sakatlanan Timo Perthel'in yerine oyuna giren Jan Simunek 43. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Çeyrek finalin diğer ayağında Heidenheim'i deplasmanda 3-2 yenen Hertha Berlin kupada yarı finale çıkan bir diğer ekip oldu.