Alkollü Celtic Taraftarları Rahat Durmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Fenerbahçe-Celtic için İstanbul'a gelen ve Taksim Sıraselviler Caddesi'nde eğlenen İskoç taraftarlarla bir grup vatandaş arasında tartışma çıktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine Taksim Meydanı'nda bulunan polis ekipleri duruma müdahale ederek grupları birbirinden uzaklaştırdı. Olay çıkma ihtimali üzerine de bölgeye çevik kuvvet ve spor büro ekipleri sevk edildi.

50 TARAFTAR SLOGAN ATTI

Ellerinde bira kutuları olduğu görülen Celtic taraftarı bir süre burada slogan attı. Yaklaşık 50 kişi olan Celtic taraftarından bazıları yürüyerek bazıları da taksilere binerek bölgeden uzaklaştı.