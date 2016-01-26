Ali Şen'in gelinleri ile başı dertte

Fenerbahçe Kulübü efsane başkanı Ali Şen'in başı gelinleriyle dertte! Ali Şen, küs olan gelinleri Begüm ile Aslı Şen'i barıştırmak için devreye girerken "Barışmazsanız gözüm açık gider. Küslüğünüz çocuklarımın arasını açıyor" dedi.



KÜSLÜK DEVAM EDİYOR

2 yıl önce evladını kaybedip büyük bir acı yaşayan Begüm Şen 'in eltisi Aslı Şen ile kavgası sosyetede şoke etkisi yaratmıştı. Bir süre ABD'ye gidip yerleşen Begüm Şen, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönmüş ama arası açık olduğu Aslı Şen ile küslüğü devam etmişti. Sosyete davetlerinde bile karşılaşmamak için birbirilerinin olduğu organizasyonlara katılmayan Begüm ile Aslı Hanım'ı bu kez barıştırmak için devreye Ali Şen girdi.

"BARIŞMAZSANIZ GÖZÜM AÇIK GİDER"

76 yaşındaki efsane başkan, iki geliniyle ayrı ayrı konuşup "Eğer barışmazsanız gözüm açık gider. Sizin küslüğünüz çocuklarım Adnan ile Metin'in de arasını açıyor" diyerek barıştırmaya çalıştı. Fakat bu konuşmaya rağmen iki sosyetik gelin de barışmaya yeşil ışık yakmadı.

Ali Şen'in iki gelini Begüm ile Aslı Şen, iki senedir küs oldukları için konuşmuyor.