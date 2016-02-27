Ali Pektaş Gökhan Töre transfer dedikoduları hakkında konuştu!

Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atılan ancak Başkan Fikret Orman’ın kararı sonrasında yoluna Beşiktaş’ta devam eden Gökhan Töre, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin radarında bulunuyor... Yeni sezonda takımın başına Şenol Güneş’in gelmesinin ardından form grafiğinde büyük gelişim gözlenen 24 yaşındaki yıldızın menajeri Ali Pektaş, oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ta mutlu...

Pektaş, son dönemde teknik direktör Şenol Güneş’le problem yaşadığı iddia edilen Gökhan Töre’nin takımda mutlu olduğunu belirterek, “Gökhan şu anda Beşiktaş’tan başka bir şey düşünmüyor. Sadece Beşiktaş’ın şampiyonluğuna kilitlenmiş durumda. Onunla ilgilenen kulüplerin olduğu doğru. Ancak şu anda görüştüğümüz bir takım yok. Çünkü Gökhan böyle istiyor” ifadelerini kullandı.

Değerini katlayacak

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Gökhan Töre, takımına 6 gol ve 6 asistlik katkıda bulunmuştu. Sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in transfer edebilmek için 12 milyon Euro’yu gözden çıkardığı genç yıldızın, Euro 2016’da sahne alıp Türkiye Milli Takımı formasıyla değerini daha da katlayacağı düşünülüyor.

Kaynak : Fanatik