Ali Kemal Denizci'den bomba Lucescu yorumu

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Ali Kemal Denizci, zamana ve sabra ihtiyacı olan bordo-mavili kulübün bugünkü ortamını sürdürmesi gerektiğini belirterek, Trabzonspor'un Lucescu ismine şu anda hazır olmadığını söyledi.



Trabzonspor'da 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda Celil Hekimoğlu'nun listesinde yer alan bordo-mavili kulübün efsane futbolcusu Ali Kemal Denizci, Kadırga TV'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİMİN YANINDA OLACAĞIZ"

Trabzonspor'un seçimleri en iyi şekilde geçirdiğini belirten Denizci, "Trabzonspor taraftarları, takımın kötü gidişine dur demek istedi. Türkiye'de böyle katılım olmayan bir kongre gerçekleşti. İki tarafın mücadelesi şeklinde geçti. Kazanan fark etmez, hep birlikteyiz. Biz her zaman onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Trabzonspor, yarınlarda yanlış yapmaması için her zaman telkinlerde bulunacağız. O, bu, şu diye bir şey yok. Kazanan taraf Trabzonspor olmuştur. Biz devamlı yanlarında olacağız. Bu eleştiride olabilir methiyede olabilir" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU İSMİNE TRABZONSPOR ŞUANDA HAZIR DEĞİL"

Uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde olan Romen teknik adam Mircea Lucescu ile ilgili olarak ise Ali Kemal Denizci, şunları söyledi:

"Trabzonspor'un gündeminde Lucescu var. Bence Trabzonspor bu isme şu anda hazır değil. Biraz daha sabır gerekli. Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Bugünkü ortamın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Acele edipte yine eski yanlışları yaparak, büyük paralar vermenin hiç bir manası yok. Çünkü Trabzonspor'nda buna tahamülü yok. Sabırlı olunması gerekiyor. İyi düşünüp nokta atışlar yapması gereken bir ortamda, hiç hata yapmaması gerekiyor. Böyle devam etmelerinde fayda olduğunu söyleyebilirim"

"TRABZONSPOR İHTİYACI OLAN BİR RÜZGARDIR. BU RÜZGAR FIRTINA DÖNÜŞEBİLİR"

Trabzonspor'un hocadan ziyade acil ihtiyaçlarını gidermesi gerektiğini belirten Denizci, "Bu ihtiyaçlarını giderdikten sonra hocaya yönelmesi çok önemli. Lucescu'nun elinde sihirli bir değnek yok. Gelipte farklı işler yapsın. Fakat onun gelişiyle Trabzonspor çok büyük bir külfet altına girecek. Sadece hoca parası değil, isteyeceği farklı isimlerde olacaktır. Trabzonspor, bugünkü ortamıyla buna hazır değil. Zamana ihtiyacı var. Biraz daha toparlanıp bir takım olma hüviyetine girdikten sonra farklı düşünceler tabii olacak. Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir rüzgardır. Bu rüzgar estiği an fırtınaya dönüşebilir. Güzel olabilir. Rüzgarı büyük estirmeye gerek yok küçük bir yel de olabilir. Bu süreçte Trabzonspor ekonomik tablosunun çok önemli. Trabzonspor borcu bugün 500 Milyon ise yarın 1 Milyar TL olmasın. Bu sefer ne yaptık deyipte dönüşü olmayan bir yola bir daha girmeyelim. Biraz daha takım olalım. Biraz daha toparlanalım ondan sonra Lucescu veya başka bir isim ne olur ise Trabzonspor gelebilir buna gücümüz yeter. Lütfen daha büyük yanlışlara girmeyelim" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DA AYNI AYARDA FUTBOLCULAR VAR"

Ali Kemal Denizci, her zaman yerli bir isimden yana olduğunu belirterek, "Biz ne isimler gördük. Neler gördük. Tabii bize bizden fayda var. Sabır etmek lazım. Trabzonspor kadrosu iyi deniyor ama baktığım zaman hep aynı ayarda futbolcular var. İyi kapasiteli futbolcular ama aynı tip futbolcular dikine oynayan futbolcular yok. Trabzonspor bir makine dişlisi gibi çalışmıyor. 11 tane Marodona var ama hiç bir şeye yaramaz. Trabzonspor'da yerine göre adamlar yok. Biraz farklı oyuncular olsun, Trabzonspor seneye de şampiyonluğa oynar. Gözümüzde fazla büyütmeyelim. Kimi alırsanız alın, dişliler uymazsa olmaz. Önce takım olmak lazım. Trabzonlu futbolcu sayısı takımda az. Sezon başından beri Onur'un grubu, Erkan Grubu, kavga, gürültü gidiyor. Trabzonlu futbolcular orada yedek dahi olsa bu işlerin önüne geçilebilir. Alt yapıda tamamlayıcı futbolcu hiç mi yoktu. Bu çocukların fazlalaşması en azından bu gruplaşmaları önler. Bazı tiplerin büyük havalara girmesini önler. Şu anda Trabzonspor'un sahiplenen çocuklara ihtiyacı var. Bunları halettikten sonra Trabzonlu ruhu oraya işlendikten sonra ne yapılır ise yapılsın. Trabzonspor ondan sonra büyük oynamaya başlasın. Bana göre şu anda büyük oynamaya hiç ihtiyacı yok. Önce yapılanması gerekir" dedi.

"M'BIA'YA HİÇ KIZMIYORUM"

"M'Bia'ya hiç kızmadığını belirten Denizci, "Çünkü bunların yapacakları çok normal. Buraya para için geliyorlar. Trabzon sevdalısı değiller. Bizim yönetimlerimizin yaptıkları yanlış sözleşmeler adamlara güç veriyor. Bu tip futbolcularla biz bir yere gelemeyiz. M'Bia, Özer, Erkan, Mehmet Ekici iyi futbolcular ama aynı tip futbolcular. Trabzonspor'un farklı tip oyunculara ihtiyacımız var. Bizim çocuklara fiyat indir dediğin zaman, onlar indirebilirler. Çünkü Trabzon aşkı onlarda var. Trabzon tüm başarıları hem kendi yerli oyuncuları hem de yerli teknik adamlarla elde etti. O ruhu biraz takıma katamadığımız zaman Trabzonspor bunu kaldıramaz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bunu kaldırabilir ama biz hiç kaldıramayız. Trabzonspor ruhunu aşılamamız gerekir. Başka kurtaramayız" diye konuştu.

"AVNİ AKER YERİNDE KALMALI"

Hüseyin Avni Aker'de Trabzonspor'un son sezonunu geçirecek olmasıyla ilgili olarak ise Denizci, "Dünyamız oradaydı, her şeyimiz oradaydı. Farklı bir dünyaya geçeceğiz. Yeni stadyum muhteşem olacak. Eski stadyumumuzu böyle AVM tarzı değil, amatörlere kullandırılmalı en azından nostaljiyi yaşamış oluruz. Avni Aker yine aynı şekilde amatörlere kazandırılmalı, herkesin bu konuda baskı kurması gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON