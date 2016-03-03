Ali Ay'ın ilginç transfer açıklaması!

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 383 üyeden 79'u hazır bulundu. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, açılış konuşmasında, toplantıya katılmayan üyelere sitem etti.



Toplantıda, Ekrem Barışık, Hasan Erdem, Yasin Erdem, Metin Atay, Hasan Halit Acar, Özden Doğan, Dursun Başaran, Cem Şirin, Ahmet Yaşar, Nihat Irkörücü, Ali Yazır ve Şaban Babaç'ın, Divan Başkanlık Kuruluna üyelikleri kabul edildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da kulübün mali, idari ve sportif durumuyla ilgili üyelere bilgi verdi.





"ATTIĞIMIZ HER İMZAYI PAYLAŞTIK"

Kongrenin üzerinden 44 gün geçtiğini ifade eden Ay, Bursaspor'un bir holding gibi bütçesinin olduğunu ancak kulübün bugüne kadar iyi yönetilemediğini söyledi.

"Bursaspor eğer ticari bir yer olsaydı şimdiye kadar kapısına kilit vurulurdu" diyen Ay, şunları söyledi:

"Biz attığımız her imzayı paylaştık. Herkes bilgi sahibi olsun, taraftarlar gerçekleri bilsin istedik. Cebinde ne kadar para olduğunu, borcunu bilmezsen markete gidip su bile alamazsın. Olmayan para ile bütün marketi satın almışlar. Tarihinin en büyük gelirini, futbolcu satışından elde etmişken, tarihin en pahalı kadrosu kurulmuş ve sonuçta batağa saplanmışız. Avukat her geldiğinde 'eyvah' diyorum. 'Rahmetli Muhtar Tucaltan'a kadar borcumuz var' deseler inanın şaşırmam."





"TARAFTARLARIN HİÇBİR ŞEY YAPILMIYORMUŞ GİBİ DÜŞÜNMELERİNİ İSTEMİYORUM"

Göreve şikayet için gelmediğini, herkesin kulübün mali yapısını bilmesi adına açıklama yaptığını dile getiren Ay, kongre üyelerinin kendilerine kulübü düzlüğe çıkarmak için görev verdiğini, bir önceki yönetimi de ibra etmediğini kaydetti.

Kulübün mali yapısının araştırılması ve geçmiş dönemlerle ilgili inceleme yapılması için yabancı bir firmayla anlaştıklarını, Bursaspor'un halka açık bir şirket olabilmesi için 2 firma ile ortak çalışma yürüttüklerini anlatan Ay, "Taraftarların, sanki bir şey yapılmıyormuş diye düşünmelerini istemiyorum. Gereken yapılıyor. Borcu bir çırpıda ortadan kaldırmak mümkün değil. Hazine anahtarını bulmanız lazım. Futbol geliri ile bunu yapmanız mümkün değil. İstikrarlı olarak kenara 25 milyon liraya ayırmalıyız. 100 milyon geliriniz varken 150 harcarsanız tabii ki batarız. Personel ve diğer branşları koyarsak borç her yıl 80 milyon artar" diye konuştu.

"KAFAMA SİLAH DAYASANIZ PAHALI TRANSFER YAPMAM"

Başkan Ay, gelecek sezonla ilgili, pahalı oyuncu transferi yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Faydası az, maliyeti çok oyuncularla yolların ayrılacağının altını çizen Ay, şöyle konuştu:

"Kafama silah dayasanız transfer yaptıramazsınız. Ödemeyeceğimiz paranın altına imza atmam. Biz iki futbolcuya 60 milyon vermişiz. Fayda, maliyet tablosu ortada. Bu sezon bitti. Bu hormonlu büyümeye son vereceğiz. Sportif faaliyette başarılı takım yaratacağız. Deniz ve Jem Karacan ile başladık. Akılcı transferler olur, altyapı kaynakları koyarsak, hedefini Avrupa olarak belirlemiş kulüp ortaya çıkar. 5 benzin istasyonu ile kulübümüze 100 ila 150 milyon lira gelir kazandıracağız. Biz öncelikle ortalığı toparlamak istiyoruz. Bu uzun vadeli değil, 9 ay veya 1 senede bunu çözeceğiz. Sırtımızdaki kamburlardan kurtulacağız. Ali Turan arkadaşımızın çalışmaları sonrasında Vakıfköy'de spor lisesini kuracağız."

"50 MİLYON DOLAR LAZIM"

Hayatı boyunca tutamayacağı sözü vermediğini belirten Ay, Bursaspor'un 2017-2018 sezonunda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacağını ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana 43 milyon lira borç ödediklerini, bu ay sonuna kadar ödenecek rakamın da 28 milyon 310 bin lira olduğunu bildiren Ay, şunları kaydetti:

"14 milyon lira yönetici katkısı yaptık. Üzerine kredi de aldık. Sonuçta biz Sabancı değiliz. Ben sanayiciyim. Hakka ve hukuka dikkat eden bir insanım. Kimsenin parasını konuşmam. Temmuz sonuna kadar ödenecek rakam 102 milyon lira. Banka kredisi 85 milyon lira. Toplam tahmini gider 201 milyon lira. 45 milyon lira gibi bir gelirimiz var. Herkes bilançodan bahsediyor. Aradaki fark 155 milyon lira. Daha önce '50 milyon doları olan arkadaş gelsin hemen kongre kararı alırım' dedim. Bursaspor'un ihtiyacı olan günü yakalayabilmesi için 50 milyon dolar lazım."

"KENDİM KEFALET VERDİM"

Kredi için 8 banka ile görüştüklerini ancak kulübün bankalarla problemi bulunması nedeniyle 10 milyon lira şahsi kefalet vermek zorunda kaldığı anlatan Ay, yeni kredi konusunda siyasilerden de destek aldıklarını söyledi.

Ali Ay, Bursaspor'un faizden kurtulması için banka kredilerini ivedilikle kapatması gerektiğine işaret ederek, bunun için de kentin önde gelenlerinden, sanayicilerden ve taraftarlardan loca almalarını beklediklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın kapılarının isim hakkını satışa çıkardıklarını ve ilk kapıyı kendisinin aldığını kaydeden Ay, "İlk kapıyı ben aldım örnek olmak istedim. 80 kapımız var. Ben hakikaten Bursasporluyum. Çocuklar tutmasa 50 milyon doları koyarım. Maalesef kalıcı giderimiz var, gelirimiz yok. Bu, öncelikle halledilmeli. Pahalı transfer istemeyin. Bana Batalla lazım ama İbrahim Yazıcı dönemindeki 300-400 bin avroluk Batalla lazım. Var gücümüzle çalışırız. Kimse karamsar olmasın, biz bunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.