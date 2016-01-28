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Alex Telles Yeni Sezonda İnter'de Kalıyor

Sezon başında sürpriz bir kararla İnter kulübüne kiralanan Alex Telles'in bonservisini İtalyan kulübünün alacağı konuşuluyor

Alex Telles Yeni Sezonda İnter'de Kalıyor

 Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Inter'e gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles'in geleceği belli oluyor...



Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan devine 8.5 milyon euro'luk (Yaklaşık 28 milyon TL) satış opsiyonuyla verilen Telles için 'Satın alalım' kararı çıktı.



Inter'in konuyu görüşmek üzere Telles'in menajeri Fernando Otto ile bir buluşma tarihi planladığı ve gelişmelerin bu görüşmede masaya yatırılacağı bildirildi.



Finansal Fair Play konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmek için harıl harıl projeler üreten sarı-kırmızılılar, Alex Telles konusunda indirime yanaşmazken, Otto - Inter buluşmasında çıkan karar sonrası bir yanıt alacak.



İtalyan deviyle yapılan kiralık sözleşmesinde satış opsiyonu 8.5 milyon euro olarak belirlenirken, mavi-siyahlılar için bu opsiyon 1 Temmuz tarihinde sona erecek. Inter'de çok mutlu olduğunu, ilk etapta Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Alex Telles, bu sezon mavi-siyahlılarda 13 resmi karşılaşmaya çıktı, 2 asist yaptı.

Kaynak : Sporx

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Alex Telles
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