Alex Telles takım arkadaşı Felipe Melo hakkında konuştu

Felipe Melo ile Alex Telles, transfer sezonun son gününde Inter’in yolunu tutmuş, bu transferler Galatasaray taraftarında büyük şaşkınlığa neden olmuştu.

"Türkiye farklıydı"

Brezilya basınına konuşan Telles, İtalya’daki hayata uyum sağladığını söylerken, “İtalya'daki hayat Brezilya’ya oldukça benzer. Ama Türkiye biraz daha farklıydı. Dünya Kupası’nda oynamak benim hayallerimin gerçekleşmesi anlamına gelir” dedi.

"Melo bana Galatasaray'da olduğu gibi.."

Takım arkadaşı Melo hakkında da konuşan genç sol bek, “Sporu çok seviyor ve sürekli maç izliyor. Bazen telefonunda araba yarışlarını izlediğini görürüm. Ayrıca sürekli Football Manager oynar. Melo çok yarışmacı biri. Onda antrenör olmak için bütün özellikler mevcut. Çok iyi arkadaşız ve Inter’de çok iyi bir başlangıç yaptık. Bana, Galatasaray’da olduğu gibi Inter’de de tarih yazmak istediğini söyledi” şeklinde konuştu.

Milli takım hayali

Telles halen Brezilya Milli Takımı’na seçilmeyi bekliyor: “Inter’de oynuyor olmam Brezilya Milli Takımı’na çağrılma ihtimalimi artırıyor. Pozisyonumda Filipe Luis, Marcelo gibi isimler olsa da sıranın bana da geleceğini düşünüyorum.”

FM'den gönderme!

Football Manager oyununun resmi hesabından Melo'ya mesaj geldi! Atılan tweette "Takım talimatları: Topa sert gir" ifadeleri kullanıldı.