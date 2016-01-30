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Alex Teixeira için servet istediler

Lucescu gözde oyuncusu Alex Teixeira için 128.7 milyon TL teklif eden Liverpool kulübünü reddederek tam 228.43 milyon TL istedi.

Alex Teixeira için servet istediler

 Adı bir dönem Trabzonspor'la anılan Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Alex Teixreira'yı transfer etmek isteyen İngiliz Premier lig ekibi Liverpool'la fiyatta anlaşamadı.

30 MİLYON POUND, LUCE'Yİ MEMNUN ETMEDİ

Ara transfer döneminin bitişine kısa bir süre kala Liverpool, renklerine bağlamak istediği Alex Teixeira için Shakthar Donetsk ile fiyatta anlaşamadı. Premier Lig ekibi, Brezilyalı futbolcu için 30 milyon pound (128.7 milyon TL) önermiş, ancak Mircea Lucescu'nun teknik patronluğunu yaptığı Ukraynalılar teklife sıcak bakmamıştı.

SHAKTHAR İŞİ YOKUŞA SÜRDÜ

Başarılı bir grafik çizen yıldız futbolcusunu satmak istemeyen Shakthar Donetsk, fiyatı iyice yükselterek transfer işini yokuşa sürdü. Kırmızıların Teixeira'yı önümüzdeki transfer döneminde takıma dahil edebilmesi için için 53 milyon (228.43 milyon TL) poundu gözden çıkarması gerekecek.Teknik direktör Jürgen Klopp, istenilen paranın çok olduğunu ve bu meblağı ancak yaza hazır edebileceklerini söyledi.

15 MAÇTA 22 GOL

Bu sezon çıktığı 15 Lig maçında 22 golü olan ve oynadığı 3 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında başarılı performans gösteren 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle anlaşması 2018 yılında sona eriyor.

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Alex Teixeira
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