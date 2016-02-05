Alex Teixeira 50 Milyon Euro Bedelle Çin'e Transfer Oldu

Shakhtar Donetsk'in yıldızı Alex Teixeira'nın yeni kulübü belli oldu.



Devre arası transfer döneminde Premier League devi Liverpool'un da istediği ve 32 milyon Euro'luk teklif yaptığı Alex Teixeira, kariyerine Çin'de devam edecek. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken Teixeira'yı Çin'e sattıklarını ''Evet, doğru. Teixeira'yı Çin'e sattık'' sözleriyle itiraf etti.





BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yeni takımı, Chelsea'den Ramires'i de transfer eden Jiangsu Suning olacak. Jiangsu Suning, yıldız oyuncu için Ukrayna temsilcisine 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.