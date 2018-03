Alex De Souza'dan Galatasaray'a cevap

Galatasaray'ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verdiği yanıtta yer alan 'Alex de Souza'nın' sözleri kısmında yer alan ifadelerin aslında Alex'e ait olmadığı, sosyal medya hesaplarının uydurması olduğu ortaya çıktı. G.Saray, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe ile Alex arasında yaşanan "belge" krizi sırasında Alex'in ağzından çıktığı iddia edilen "Başkan eğer bize güvenseydi, biz zaten kendi emeğimiz ile şampiyon olabilirdik. Şikeye bulaşıp, biz futbolcuları ve Fenerbahçe'yi kirletmesine gerek yoktu" sözleri yer aldı.



Ancak Alex'in hiçbir zaman bu ifadeleri kullanmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alex üzerinden Aziz Yıldırım'ı vurmaya kalkarken 'oltaya geldiği' ve sosyal medya trollerinin çarpıtmasının kurbanı olduğu ortaya çıktı.



Fenerbahçe efsanesi Alex, Galatasaray'ın bu açıklaması sonrası resmi internet sitesinde açıklama yayınladı. Alex, "Galatasaray kulubü ve taraftarına saygım daima olmuştur, olacaktır. Ama benim ismimi bugün kullandıkları şekilde kullanıp kirletmelerini asla kabul etmiyorum. Bugünkü açıklamada hakkımda yer alan şekilde 2010-2011 sezonu hakkında bir virgül açıklamam dahi olmamıştır" dedi.



İşte Alex de Souza'nın açıklaması:

"Antalyada 0-1, Trabzonspor'a karşı 2-0, İnönü'de 65. dakikaya kadar 2-1 kaybederken 3-4 galip geldik. TT Arena'nın ilk derbisinde yine sonlara yenik girmiş iken, kariyerimin en güzel kafa golünü Zapata'nın üzerinden, bugün ismim üzerinden açıklama yapmış kulübün ağlarına bıraktım ve kazandık. Karabük'te sıkıntılı bir maçta Diego Lugano'nun golüyle galip geldik.



İzmir'de Bucaspor'a karşı Daniel Guiza'nın golüne kadar ecel terleri döktük, bu golden sonra rahatladık. Andre Santos Gaziantepspor'a karşı "son saniye"de gol attı. Sivasspor'a karşı oynadığımız son maçta ise nefes aldığımız ilk an, hakemin düdüğünden sonraydı. Bütün bunları harika şekilde elde ettiğimiz şampiyonluktan sonra yazdım ve söyledim evet. Galatasaray Kulübü ve taraftarına saygım daima olmuştur, olacaktır. Ama benim ismimi bugün kullandıkları şekilde kullanıp kirletmelerini asla kabul etmiyorum.



Bugünkü açıklamada hakkımda yer alan şekilde 2010-2011 sezonu hakkında bir virgül açıklamam dahi olmamıştır. Türkiye'den ayrılalı 3 sene oldu ve istediğim tek şey hayatımda huzur. Ben ve beraberimizdeki tüm Fenerbahçe prosfesyonelleri, o seneki şampiyonluğun nasıl zor kazanıldıgını çok iyi biliyoruz. Kimse de bunun aksine cümleleri ağzımdan çıkmış gibi yazamaz.



Bunları düşünen ve yazan insanlar, kendilerine duydukları minimum değerleri varsa beni unutsunlar. 2010-2011 de top oynayarak kazandık ve hatırladığım her an aynı iştahla içimde kutluyorum. Her zaman da kutlayacağım. Çünkü büyük bir savaş, emek, ter ve iyi futbolla kazandık."