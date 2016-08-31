Alanyaspor, Wagner Love ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig’in yeni takımı Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı golcü futbolcu 32 yaşındaki Vagner Love ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Alanya’ya dün akşam gelen forvet oyuncusu Vagner Love, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Brezilyalı futbolmcu, daha sonra Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törende, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love transferinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Kendisine gelen birçok teklif arasından kendilerini tercih ettiği için Love’a teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Avrupa ve Türkiye’den teklifler alan Love, dünyanın bildiği bir futbolcu. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Amaçları, hedefleri var. İnşallah başarılı olur. Love’ın transfer için özverili çalışma yapıldı. Love’a Alanyaspor’u anlattık. İşin doğrusu ikna etmek için bizi çok uğraştırmadı. Kendisine bizleri zorlamadığı için teşekkür ediyorum. Türkiye’de oynayan Brezilyalı oyunculara, Zico, Alex’e sormuş ve Alanya ile ilgili olumlu şeyler söylenildi. O yüzden de burada.”

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Transferini sağlayanlara teşekkür eden Vagner Love, daha sonra şöyle konuştu:

“Şu an buradayım ve mutluyum. Takımın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Bundan sonra tek hedefimiz Alanyaspor’un başarısı olacaktır. Monaco’da futbol hayatına devam edebilirdim ve farklı teklifler de gelmişti. Onları da değerlendirebilirdim. Bana Alanyaspor’un hedeflerinden bahsedildiğinde ise kesinlikle buraya gelmek istedim. Burada bana bir aile ortamı olduğu söylendi. Ben de bu ailenin bir parçası olmak istedim ve bu yüzden de buradayım. Çünkü rekabeti seven, yeni rekabetlere yelken açmak isteyen biriyim. Bu yüzden de buradayım.”