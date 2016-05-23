Alanyaspor Balıkesirspor’u 1-0 Yendi!

PTT 1'inci Lig play off yarı final rövanş maçında Multigroup Alanyaspor, cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Balıkesirspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Turuncu yeşilli taraftarlar karşılaşmayı Oba Stadı'nın dışında kurulan dev ekranlardan izledi. Maraton tribününde ise üzerinde 'Kalbimizdesiniz' yazan dev bir pankart açıldı.



3'üncü dakikada Muhammet arka direğe ortaladı. Zeefuik'in plase vuruşu üst direkten auta gitti.



4'üncü dakikada Emre rakip yarı alanda son çizgiye inerek içeri çevirdi. Sinan'ın şutunda top üst direğe ve ardından yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.



5'inci dakikada Erceg'in yakın mesafeden şutunda topu kaleci Haydar tokatladı.



23'üncü dakikada Sinan orta alanda topu savunmanın arkasına gönderdi. Emre zor pozisyonda topa dokundu ancak meşin yuvarlak auta gitti.



24'üncü dakikada Özgür soldan ortaladı. Sırtı kaleye dönük durumdaki Ayite topu sakladı ve pasını Galip'e verdi. Bu oyuncunun şutunda top auta gitti.



30'uncu dakikada Sinan'ın üst üste iki şutunda top önce kaleciden daha sonra savunmadan döndü. Topu bu kez önünde bulan Emre sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti. 50'nci dakikada Sezer'in orta alandan yaptığı uzun ortada Sinan gelişine şut çekti ancak topu kaleci kontrol etti.



58'inci dakikada Ayite'nin pasında topla buluşan Deniz ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vurdu, top kalecinin bakışları arasında üst köşeden filelere gitti: 1-0.



73'üncü dakikada gelişen ani atakta Tayfur soldan ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Ayite'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu ceza sahası ön çizgisinde göğsüyle kontrol eden Galip yerden sert vurdu ancak top kalecinin üzerine gitti.



80'inci dakikada Eray sağdan ortaladı. Sezer'den seken top Erceg'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşu auta gitti.



Karşılaşmayı Multigroup Alanyaspor 1-0 kazandı.