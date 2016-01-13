Al Ain Yöneticisinden Fenerbahçe için Emanuel Emenike ve Ryan Babel iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain yöneticisi Mohammed Obeid Hamdoun, takımın yıldız isimleri Ryan Babel ve Emmanuel Emenike'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri basınına konuşan yönetici, "Ryan Babel'in Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'de oynayacağını düşünüyorum. Emenike ile Fenerbahçe ve Çin'den bir takım ilgileniyor. Sanırım Emenike de Babel'in yanına gidecektir." açıklamasında bulundu.



PERFORMANSLARINDAN MEMNUN DEĞİL

İki oyuncu hakkında da hayal kırıklığına uğradıklarını açıklayan Hamdoun,"Böyle şeyler futbolda normal. Bazen oyuncular buraya geliyor ve hiçbir şey yapmıyorlar. Bazen büyük isimleri getiriyorsunuz ancak onlar oynamak istemiyor. Babel ve Emenike için de böyle olduğunu düşünüyorum. Emenike'yi Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'nda beğenmiştim. Ancak buraya geldi ve ligde sadece 9 gol atabildi." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR TEŞEKKÜR ETTİ

Al Ain teknik direktörü Zlatko Dalic ise iki futbolcuya,"Bizimle geçirdikleri 6 ay için Emenike ve Babel'e teşekkür ediyorum. Her ikisine de yeni takımlarında başarılar diliyorum." sözleriyle veda etti.

EN GOLCÜSÜ EMENIKE

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen ve sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ain'e kiralanan Emanuel Emenike attığı 9 golle takımının en skorer ismi durumunda. Al Ain ise ligde geride kalan 14 haftada 12 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 37 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor.

3,5 MİLYON EUROYA KİRALANMIŞTI

Bonservisi hala Fenerbahçe'de bulunan Emenike'nin 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3,5 milyon euroya anlaşma sağlanmıştı.

FENERBAHÇE'DE KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEDİ

2014-2015 sezonunda Beşiktaş maçında formasını çıkartıp sahayı terk etmek isteyen Nijeryalı oyuncu ve taraftarlar arasındaki soğuk rüzgarlar sezon sonuna kadar dinmemiş ve yıldız oyuncu sezonu 4 golle tamamlamıştı.

BABEL 2 GOL ATABİLDİ

Al Ain'in sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Ryan Babel ise Al Ain formasıyla çıktığı 14 maçta sadece 2 gol atabilmişti.